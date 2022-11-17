https://sputnikarabic.ae/20221117/زيلينسكي-يؤكد-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1070265623.html
زيلينسكي يؤكد تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
زيلينسكي يؤكد تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:13+0000
2022-11-17T08:13+0000
2022-11-17T08:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على موقع "تويتر": "تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما، اتخذت أوكرانيا مع (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش، و(الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان، قرارا رئيسيا بشأن الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء، نحن في انتظار إعلان رسمي من شركائنا، الأمم المتحدة وتركيا".من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتفاق جميع الأطراف على استمرار العمل باتفاق الحبوب.وقال غوتيريش في بيان: "نرحب باتفاق جميع الأطراف" على مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب، مضيفًا أن الأمم المتحدة "ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك ما يضمن استمرار خط الإمداد الحيوي بالنسبة للعالم".وأكد أيضا الالتزام "بإزالة جميع العوائق أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية".وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول في 22 يوليو/تموز.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-البنية-التحتية-الأوكراني-يعلن-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1070264015.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يؤكد تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما.
موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على موقع "تويتر": "تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
، اتخذت أوكرانيا مع (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش، و(الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان، قرارا رئيسيا بشأن الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء، نحن في انتظار إعلان رسمي من شركائنا، الأمم المتحدة وتركيا".
من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتفاق جميع الأطراف على استمرار العمل باتفاق الحبوب.
وقال غوتيريش في بيان: "نرحب باتفاق جميع الأطراف" على مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب، مضيفًا أن الأمم المتحدة "ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك ما يضمن استمرار خط الإمداد الحيوي بالنسبة للعالم".
وأكد أيضا الالتزام "بإزالة جميع العوائق أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية".
وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول في 22 يوليو/تموز.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب
. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.