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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221117/سلطات-خيرسون-الجانب-الأوكراني-يمنع-السكان-من-المغادرة-نحو-الضفة-الشرقية-لنهر-دنيبر-1070264362.html
سلطات خيرسون: الجانب الأوكراني يمنع السكان من المغادرة نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبر
سلطات خيرسون: الجانب الأوكراني يمنع السكان من المغادرة نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها عملت على إغلاق الممر الذي يؤدي إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر التي تتمركز فيها القوات العسكرية الروسية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T07:43+0000
2022-11-17T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أفادت الإدارة الإقليمية في خيرسون لوكالة "سبوتنيك": "كان يمكن للسكان أن يتركوا الجزء الغربي من مقاطعة خيرسون، لكن في الوقت الحالي هذه الفرصة غير متاحة من قبل الجانب الأوكراني".وبحسب الإدارة، فإن الجانب الأوكراني يعمل باستمرار على إبعاد الجميع لدواع أمنية من المنطقة التي يبلغ طولها 15 كيلومترًا على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر، مانعا سكان خيرسون من مغادرة المدينة وأغلق الميناء النهري فيها.وذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية: "جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة".ووفقا له: "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
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روسيا

سلطات خيرسون: الجانب الأوكراني يمنع السكان من المغادرة نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبر

07:43 GMT 17.11.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها عملت على إغلاق الممر الذي يؤدي إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر التي تتمركز فيها القوات العسكرية الروسية.
أفادت الإدارة الإقليمية في خيرسون لوكالة "سبوتنيك": "كان يمكن للسكان أن يتركوا الجزء الغربي من مقاطعة خيرسون، لكن في الوقت الحالي هذه الفرصة غير متاحة من قبل الجانب الأوكراني".
وبحسب الإدارة، فإن الجانب الأوكراني يعمل باستمرار على إبعاد الجميع لدواع أمنية من المنطقة التي يبلغ طولها 15 كيلومترًا على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر، مانعا سكان خيرسون من مغادرة المدينة وأغلق الميناء النهري فيها.
وذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو، إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.
وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية: "جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة".
ووفقا له: "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
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