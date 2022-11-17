عربي
أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما
https://sputnikarabic.ae/20221117/سماسرة-روس-يتعرضون-لأقوى-موجة-من-هجمات-القرصنة-1070267260.html
سماسرة روس يتعرضون لأقوى موجة من هجمات القرصنة
سماسرة روس يتعرضون لأقوى موجة من هجمات القرصنة
سجل خبراء شركة "ستورم وول" لأمن تكنولوجيا المعلومات الروسية، أقوى موجة من هجمات القرصنة على السماسرة الروس في التاريخ، والتي نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:49+0000
2022-11-17T08:50+0000
روسيا
القرصنة الإلكترونية
هجمات سيبرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101411/07/1014110787_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74bec0d1d9e0ef73393b7f93eb6dbda8.jpg
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، سجل خبراء شركة "ستورم وول" موجة من أقوى هجمات القرصنة على شركات السمسرة الروسية، وفقا للخبراء، كانت هناك في الماضي حالات متفرقة من الهجمات على تلك الشركات، ولوحظ مثل هذه الهجمات القوية وأصبحت تمثل مشكلة كبيرة للمنظمات".ويعتقد خبراء الشركة أن هجمات القرصنة على الوسطاء نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية وأصبحت جزءا من هجوم هائل على النظام المالي الروسي.وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهجمات القرصنة، واجه الوسطاء مشكلات مؤقتة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات، ولم تكن مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات متاحة، وحدثت أعطال فنية في عمل الحسابات الشخصية. ولم يتمكن العديد من المستخدمين استخدام خدمات السماسرة لعدة ساعات".يذكر أنه في السابق، هاجم المتسللون بالفعل عددا من أكبر البنوك وأنظمة الدفع الروسية من أجل تعطيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20220324/البنك-المركزي-الروسي-ينفي-مزاعم-اختراق-أنظمته-1060377081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101411/07/1014110787_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b22e22d5c501643f2049d43d92cc3e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القرصنة الإلكترونية, هجمات سيبرانية
روسيا, القرصنة الإلكترونية, هجمات سيبرانية

سماسرة روس يتعرضون لأقوى موجة من هجمات القرصنة

08:49 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.11.2022)
© Fotolia / Apopsقرصان كمبيوتر
قرصان كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Fotolia / Apops
تابعنا عبرTelegram
سجل خبراء شركة "ستورم وول" لأمن تكنولوجيا المعلومات الروسية، أقوى موجة من هجمات القرصنة على السماسرة الروس في التاريخ، والتي نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، سجل خبراء شركة "ستورم وول" موجة من أقوى هجمات القرصنة على شركات السمسرة الروسية، وفقا للخبراء، كانت هناك في الماضي حالات متفرقة من الهجمات على تلك الشركات، ولوحظ مثل هذه الهجمات القوية وأصبحت تمثل مشكلة كبيرة للمنظمات".
ويعتقد خبراء الشركة أن هجمات القرصنة على الوسطاء نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية وأصبحت جزءا من هجوم هائل على النظام المالي الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهجمات القرصنة، واجه الوسطاء مشكلات مؤقتة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات، ولم تكن مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات متاحة، وحدثت أعطال فنية في عمل الحسابات الشخصية. ولم يتمكن العديد من المستخدمين استخدام خدمات السماسرة لعدة ساعات".
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
البنك المركزي الروسي ينفي مزاعم اختراق أنظمته
24 مارس, 08:44 GMT
يذكر أنه في السابق، هاجم المتسللون بالفعل عددا من أكبر البنوك وأنظمة الدفع الروسية من أجل تعطيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المالية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала