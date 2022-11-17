https://sputnikarabic.ae/20221117/سماسرة-روس-يتعرضون-لأقوى-موجة-من-هجمات-القرصنة-1070267260.html
سماسرة روس يتعرضون لأقوى موجة من هجمات القرصنة
سماسرة روس يتعرضون لأقوى موجة من هجمات القرصنة
سجل خبراء شركة "ستورم وول" لأمن تكنولوجيا المعلومات الروسية، أقوى موجة من هجمات القرصنة على السماسرة الروس في التاريخ، والتي نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:49+0000
2022-11-17T08:49+0000
2022-11-17T08:50+0000
روسيا
القرصنة الإلكترونية
هجمات سيبرانية
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وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، سجل خبراء شركة "ستورم وول" موجة من أقوى هجمات القرصنة على شركات السمسرة الروسية، وفقا للخبراء، كانت هناك في الماضي حالات متفرقة من الهجمات على تلك الشركات، ولوحظ مثل هذه الهجمات القوية وأصبحت تمثل مشكلة كبيرة للمنظمات".ويعتقد خبراء الشركة أن هجمات القرصنة على الوسطاء نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية وأصبحت جزءا من هجوم هائل على النظام المالي الروسي.وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهجمات القرصنة، واجه الوسطاء مشكلات مؤقتة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات، ولم تكن مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات متاحة، وحدثت أعطال فنية في عمل الحسابات الشخصية. ولم يتمكن العديد من المستخدمين استخدام خدمات السماسرة لعدة ساعات".يذكر أنه في السابق، هاجم المتسللون بالفعل عددا من أكبر البنوك وأنظمة الدفع الروسية من أجل تعطيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20220324/البنك-المركزي-الروسي-ينفي-مزاعم-اختراق-أنظمته-1060377081.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القرصنة الإلكترونية, هجمات سيبرانية
روسيا, القرصنة الإلكترونية, هجمات سيبرانية
سماسرة روس يتعرضون لأقوى موجة من هجمات القرصنة
08:49 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
سجل خبراء شركة "ستورم وول" لأمن تكنولوجيا المعلومات الروسية، أقوى موجة من هجمات القرصنة على السماسرة الروس في التاريخ، والتي نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، سجل خبراء شركة "ستورم وول" موجة من أقوى هجمات القرصنة
على شركات السمسرة الروسية، وفقا للخبراء، كانت هناك في الماضي حالات متفرقة من الهجمات على تلك الشركات، ولوحظ مثل هذه الهجمات القوية وأصبحت تمثل مشكلة كبيرة للمنظمات".
ويعتقد خبراء الشركة أن هجمات القرصنة
على الوسطاء نظمها قراصنة ذوو دوافع سياسية وأصبحت جزءا من هجوم هائل على النظام المالي الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهجمات القرصنة، واجه الوسطاء مشكلات مؤقتة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات، ولم تكن مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات متاحة، وحدثت أعطال فنية في عمل الحسابات الشخصية. ولم يتمكن العديد من المستخدمين استخدام خدمات السماسرة لعدة ساعات".
يذكر أنه في السابق، هاجم المتسللون بالفعل عددا من أكبر البنوك وأنظمة الدفع الروسية من أجل تعطيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المالية.