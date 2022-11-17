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https://sputnikarabic.ae/20221117/طالبان-تنشر-فيديو-لأول-سيارة-رياضية-أفغانية-التصميم-1070282220.html
طالبان تنشر فيديو لأول سيارة رياضية أفغانية التصميم
طالبان تنشر فيديو لأول سيارة رياضية أفغانية التصميم
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتوب" محمد رضا أحمدي، إن السيارة الرياضية كانت قيد التطوير لمدة 5 سنوات، وستكون جاهزة تماما في غضون أسبوعين، ومن المتوقع أن يتم... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T15:46+0000
2022-11-17T15:46+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وتم دعم المشروع من قبل غلام حيدر سهام، رئيس قسم التدريب المهني. وفقا له، قرروا تسجيل العرض التقديمي بعد أن أثارت الصور المنشورة للنموذج الأولي عدم ثقة الجمهور.وقالت هيئة التدريب المهني التابعة لـ" طالبان إنها أجرت مفاوضات مع السفارة القطرية لدى كابول لتقديم هذا النموذج الأولي في معرض جنيف الدولي للسيارات، في الدوحة.وذكرت أن هيكل السيارة موجود بالفعل من المعدن، وتم إنتاجه وتجميعه يدويا، لكن الأكيد أن المحرك سيكون بالتأكيد من صنع أجنبي.
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العالم, منوعات, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, منوعات, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

طالبان تنشر فيديو لأول سيارة رياضية أفغانية التصميم

15:46 GMT 17.11.2022
© Photo / pixabay/jarmolukسيارة رياضية فاخرة
سيارة رياضية فاخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Photo / pixabay/jarmoluk
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتوب" محمد رضا أحمدي، إن السيارة الرياضية كانت قيد التطوير لمدة 5 سنوات، وستكون جاهزة تماما في غضون أسبوعين، ومن المتوقع أن يتم تقديمها في معرض جنيف الدولي للسيارات، المقرر عقده في الدوحة.
وتم دعم المشروع من قبل غلام حيدر سهام، رئيس قسم التدريب المهني. وفقا له، قرروا تسجيل العرض التقديمي بعد أن أثارت الصور المنشورة للنموذج الأولي عدم ثقة الجمهور.
وقالت هيئة التدريب المهني التابعة لـ" طالبان إنها أجرت مفاوضات مع السفارة القطرية لدى كابول لتقديم هذا النموذج الأولي في معرض جنيف الدولي للسيارات، في الدوحة.
وذكرت أن هيكل السيارة موجود بالفعل من المعدن، وتم إنتاجه وتجميعه يدويا، لكن الأكيد أن المحرك سيكون بالتأكيد من صنع أجنبي.
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