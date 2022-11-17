https://sputnikarabic.ae/20221117/طهران-تعلن-رفضها-لقرار-اللجنة-الثالثة-للأمم-المتحدة-حول-وضع-حقوق-الإنسان-في-إيران-1070265491.html
طهران تعلن رفضها لقرار اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران
طهران تعلن رفضها لقرار اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس،، رفضها لقرار اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أنه يفتقد لأي مبرر قانوني. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:11+0000
2022-11-17T08:11+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان له، إن "الدول الغربية ليست في موقع يخولها تقديم النصح إلى الحكومة والشعب الإيراني بشأن حقوق الانسان"، معتبرا "تبني هذا القرار من قبل كندا وبدعم من بعض الدول الغربية وتكرار المزاعم الواهية المستقاة من معلومات مغلوطة وتعميمات كاذبة، يفتقد للمبرر القانوني ومرفوض من الأساس"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار كنعاني إلى محاولات الدول الغربية لمواصلة مخطط التخويف من إيران وتشويه سمعتها، واصفا هذا القرار بالأحادي وغير الواقعي.واعتبر مبادرة الحكومة الكندية وسائر متبنّي هذا القرار بأنه مصداق بارز لاستغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية، من أجل تحقيق المآرب السياسية الضيقة، وأنه فاقد لأي مشروعية واعتبار.وشدد كنعاني على أن "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبني على أساس سيادة الشعب الدينية، ويعمل بجد واستمرار على رفع مستوى حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماته الدولية"، مؤكدا استعداد طهران لإجراء الحوارات والتعاون البناء مع الدول الراغبة في تعزيز حقوق الإنسان بشكل حقيقي، من أجل رفع مكانة حقوق الإنسان في العالم.وصادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.وتم تمرير مشروع القرار، الذي يتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، "بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت"، ومن المفترض أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة النهائية الشهر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-خارجية-إيران-يحذر-من-عقد-اجتماع-خاص-لمجلس-حقوق-الإنسان-بشأن-بلاده-1070042949.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار كندا
طهران تعلن رفضها لقرار اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس،، رفضها لقرار اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أنه يفتقد لأي مبرر قانوني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان له، إن "الدول الغربية ليست في موقع يخولها تقديم النصح إلى الحكومة والشعب الإيراني بشأن حقوق الانسان"، معتبرا "تبني هذا القرار من قبل كندا وبدعم من بعض الدول الغربية وتكرار المزاعم الواهية المستقاة من معلومات مغلوطة وتعميمات كاذبة، يفتقد للمبرر القانوني ومرفوض من الأساس"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وأشار كنعاني إلى محاولات الدول الغربية لمواصلة مخطط التخويف من إيران وتشويه سمعتها، واصفا هذا القرار بالأحادي وغير الواقعي.
واعتبر مبادرة الحكومة الكندية وسائر متبنّي هذا القرار بأنه مصداق بارز لاستغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية، من أجل تحقيق المآرب السياسية الضيقة، وأنه فاقد لأي مشروعية واعتبار.
وشدد كنعاني على أن "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبني على أساس سيادة الشعب الدينية، ويعمل بجد واستمرار على رفع مستوى حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماته الدولية"، مؤكدا استعداد طهران لإجراء الحوارات والتعاون البناء مع الدول الراغبة في تعزيز حقوق الإنسان بشكل حقيقي، من أجل رفع مكانة حقوق الإنسان في العالم.
وصادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران
.
وتم تمرير مشروع القرار، الذي يتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، "بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت"، ومن المفترض أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة النهائية الشهر المقبل.