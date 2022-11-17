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https://sputnikarabic.ae/20221117/عبد-اللهيان-يتهم-إسرائيل-ودول-غربية-بالسعي-إلى-إشعال-حرب-أهلية-في-إيران-وتقسيمها-1070269336.html
عبد اللهيان يتهم إسرائيل ودول غربية بالسعي إلى إشعال حرب أهلية في إيران وتقسيمها
عبد اللهيان يتهم إسرائيل ودول غربية بالسعي إلى إشعال حرب أهلية في إيران وتقسيمها
اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، "إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها". 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T09:36+0000
2022-11-17T09:36+0000
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كتب عبد اللهيان، في حسابه على "تويتر"، هناك "أجهزة أمنية مختلفة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران".وشدد على "ضرورة أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان“، مضيفا أن "الإيرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط".وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، مساء أمس الأربعاء، بهجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي بمدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.وكانت وكالة إسنا الإيرانية قد ذكرت، أن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، عند ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

عبد اللهيان يتهم إسرائيل ودول غربية بالسعي إلى إشعال حرب أهلية في إيران وتقسيمها

09:36 GMT 17.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، "إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها".
كتب عبد اللهيان، في حسابه على "تويتر"، هناك "أجهزة أمنية مختلفة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران".
وشدد على "ضرورة أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان“، مضيفا أن "الإيرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط".
وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، مساء أمس الأربعاء، بهجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي بمدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.
وكانت وكالة إسنا الإيرانية قد ذكرت، أن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.
وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.
وقتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، عند ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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