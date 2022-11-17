https://sputnikarabic.ae/20221117/قطر-تنفي-مزاعم-سجن-عمال-أو-ترحيلهم-دون-تفسير-1070281277.html

قطر تنفي مزاعم سجن عمال أو ترحيلهم "دون تفسير"

قطر تنفي مزاعم سجن عمال أو ترحيلهم "دون تفسير"

نفى مسؤول حكومي قطري، المزاعم المتداولة إعلاميا عبر بعض المنظمات الحقوقية الدولية، بأن الدوحة سجنت العديد من العمال أو رحلتهم دون تفسير، قائلا إن مثل هذا... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T15:02+0000

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وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن"، إن 97% من العمال المؤهلين، يشملهم نظام حماية الأجور القطري، الذي وضع عام 2018 ويضمن دفع الأجور بالكامل وفي الوقت المحدد، مشيرا إلى أن بلاده تبذل المزيد من الجهد لتعزيز هذا النظام.واستشهدت الشبكة بحديث لعامل لم تكشف اسمه الحقيقي، قالت إنه اعتقل فجأة من قبل الشرطة القطرية دون أن يعلم السبب، لكن الشخص الذي تحدث إلى "سي إن إن" من مسقط رأسه في نيبال، رجح أنه اعتقل لمخالفته قانون القطري حيث أقر بأنه عمل في وظيفتين خلال آن واحد.تقول قطر إنها تتعرض لحملة شرسة بنيت على أسس سياسية ودواع عنصرية وواهية غير معقولة ومنطقية وأخرى لا أساس لها من الصحة. يأتي ذلك على خلفية فوزها بحق تنظيم كأس العالم لكرة القدم، والذي ينطلق يوم الأحد المقبل.وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.كما نفت الدوحة ادعاءات الصحافة الغربية بأن مشاريع الاستعداد للمونديال تسببت في وفاة أكثر من 6 آلاف عامل أجنبي، مؤكدة أنها بيانات "مختلقة وغير صحيحة على الإطلاق"، وقد تم الاعتذار عنها لاحقا.في 14 أغسطس/ آب، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة "البندري" الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات في قطر، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.واعترفت الحكومة القطرية باعتقال عدد من المتظاهرين "لخرقهم قوانين الأمن العام"، كما أقرت بأن الشركة لم تدفع الرواتب لهؤلاء العمال، متعهدة بأن تدفع وزارة العمل جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20221116/قطر-ترد-على-تقارير-حول-استئجارها-مشجعين-لبطولة-كأس-العالم-1070251438.html

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