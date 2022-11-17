https://sputnikarabic.ae/20221117/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-غير-محدد-باتجاه-بحر-اليابان--1070261147.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T02:03+0000
2022-11-17T02:03+0000
2022-11-17T02:03+0000
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