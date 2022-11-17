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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T02:03+0000
2022-11-17T02:03+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

02:03 GMT 17.11.2022
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
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