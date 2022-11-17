عربي
موسكو: منذ مأساة طائرة "إم إتش 17" لم يتم تحليل مسؤولية كييف عن عدم إغلاقها مجالها الجوي
https://sputnikarabic.ae/20221117/ماكرون-يدعو-إلى-عدم-تسييس-الرياضة-وسط-حملة-شرسة-تتعرض-لها-قطر-قبل-المونديال-1070283438.html
ماكرون يدعو إلى عدم تسييس الرياضة وسط "حملة شرسة" تتعرض لها قطر قبل المونديال
ماكرون يدعو إلى عدم تسييس الرياضة وسط "حملة شرسة" تتعرض لها قطر قبل المونديال
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى "عدم تسييس الرياضة"، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، التي تتعرض لانتقادات في ملف حقوق... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T16:37+0000
2022-11-17T16:44+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066311785_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa0836c83ecfdd580766aab28a7984d.jpg
وتقول قطر إنها تتعرض لحملة شرسة بنيت على أسس سياسية ودواع عنصرية وواهية غير معقولة ولا منطقية وأخرى لا أساس لها من الصحة، من بينها عدم دفع أجور العمال فضلا عن اعتقالهم أو ترحيلهم.وبحسب صحيفة "لوموند" قال ماكرون خلال حديثه مع الصحفيين عند وصوله إلى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018، إن "تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية".ومع قرب انطلاق بطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الدولة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.وتشمل الانتقادات أيضا سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة والمثليين والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ البلد الحارّ وتكييف الملاعب.وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.كما نفت الدوحة ادعاءات الصحافة الغربية بأن مشاريع الاستعداد للمونديال تسببت في وفاة أكثر من 6 آلاف عامل أجنبي، مؤكدة أنها بيانات "مختلقة وغير صحيحة على الإطلاق"، وقد تم الاعتذار عنها لاحقا.في 14 أغسطس/ آب، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة "البندري" الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات في قطر، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.واعترفت الحكومة القطرية باعتقال عدد من المتظاهرين "لخرقهم قوانين الأمن العام"، كما أقرت بأن الشركة لم تدفع الرواتب لهؤلاء العمال، متعهدة بأن تدفع وزارة العمل جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20221117/قطر-تنفي-مزاعم-سجن-عمال-أو-ترحيلهم-دون-تفسير-1070281277.html
https://sputnikarabic.ae/20221116/قطر-ترد-على-تقارير-حول-استئجارها-مشجعين-لبطولة-كأس-العالم-1070251438.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066311785_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7ce5f2a6b0a0828f7bccece0a357ffc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا
أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا

ماكرون يدعو إلى عدم تسييس الرياضة وسط "حملة شرسة" تتعرض لها قطر قبل المونديال

16:37 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 17.11.2022)
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبرTelegram
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى "عدم تسييس الرياضة"، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، التي تتعرض لانتقادات في ملف حقوق العمال.
وتقول قطر إنها تتعرض لحملة شرسة بنيت على أسس سياسية ودواع عنصرية وواهية غير معقولة ولا منطقية وأخرى لا أساس لها من الصحة، من بينها عدم دفع أجور العمال فضلا عن اعتقالهم أو ترحيلهم.
وبحسب صحيفة "لوموند" قال ماكرون خلال حديثه مع الصحفيين عند وصوله إلى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018، إن "تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية".
عمال يقومون بتنظيف مقاعد ملعب البيت في الخور في 12 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
قطر تنفي مزاعم سجن عمال أو ترحيلهم "دون تفسير"
15:02 GMT
ومع قرب انطلاق بطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الدولة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.
وتشمل الانتقادات أيضا سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة والمثليين والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ البلد الحارّ وتكييف الملاعب.
وأضاف ماكرون، الذي أعلن من قبل أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا إلى دور نصف النهائي أنه "كان من الواجب معالجة هذه المسائل عند منح حقّ استضافة الحدث وليس الآن" قبل انطلاق البطولة بأيام.
وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.
كما نفت الدوحة ادعاءات الصحافة الغربية بأن مشاريع الاستعداد للمونديال تسببت في وفاة أكثر من 6 آلاف عامل أجنبي، مؤكدة أنها بيانات "مختلقة وغير صحيحة على الإطلاق"، وقد تم الاعتذار عنها لاحقا.
مشجعو الأرجنتين في الدوحة في 11 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
قطر ترد على تقارير حول "استئجارها مشجعين" لبطولة كأس العالم
أمس, 16:15 GMT
في 14 أغسطس/ آب، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة "البندري" الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات في قطر، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.
واعترفت الحكومة القطرية باعتقال عدد من المتظاهرين "لخرقهم قوانين الأمن العام"، كما أقرت بأن الشركة لم تدفع الرواتب لهؤلاء العمال، متعهدة بأن تدفع وزارة العمل جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала