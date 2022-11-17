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مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد
مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد
فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T10:20+0000
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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، انتهت عملية الاقتراع السادسة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وأضافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الجلسة السابعة يوم الخميس المقبل، لإعادة التصويت على أمل النجاح في انتخاب رئيس جديد.وأوضحت الوكالة الرسمية أن نتيجة الاقتراع اليوم جاءت بحصول ميشال معوض على 43 صوتا، بينما قدم 46 نائبا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، وحصل زياد بارود على 3 أصوات، وحصل سليمان فرنجية على صوت واحد، وهناك 11 صوتا ملغيا.يزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
https://sputnikarabic.ae/20221110/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-مجددا-في-انتخاب-رئيس-جديد-للجمهورية-1070011967.html
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لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد

10:20 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، انتهت عملية الاقتراع السادسة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأضافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الجلسة السابعة يوم الخميس المقبل، لإعادة التصويت على أمل النجاح في انتخاب رئيس جديد.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن نتيجة الاقتراع اليوم جاءت بحصول ميشال معوض على 43 صوتا، بينما قدم 46 نائبا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، وحصل زياد بارود على 3 أصوات، وحصل سليمان فرنجية على صوت واحد، وهناك 11 صوتا ملغيا.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية
10 نوفمبر, 10:07 GMT
يزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
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