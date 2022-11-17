https://sputnikarabic.ae/20221117/ممثل-الرئيس-الإيراني-لشؤون-أفغانستان-جزء-كبير-من-الاحتياجات-الأفغانية-يتم-تأمينها-عبر-إيران-1070277136.html
ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان: جزء كبير من الاحتياجات الأفغانية يتم تأمينها عبر إيران
ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان: جزء كبير من الاحتياجات الأفغانية يتم تأمينها عبر إيران
أعلن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أن "جزءا كبيرا من احتياجات أفغانستان يتم تأمينها عبر الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أن "طهران... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T13:38+0000
2022-11-17T13:38+0000
2022-11-17T13:38+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
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موسكو– سبوتنيك. وقال كاظمي قمي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أحد الاحتياجات الرئيسية لشعب أفغانستان اليوم هي المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات والكيروسين، ومع اقتراب الشتاء فمن الطبيعي أن يكون هذا أحد التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الأفغاني، ومن منطلق سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إيران ستقوم بتقديم المساعدات التي يحتاجها الجانب الأفغاني في إطار قدراتها".وأضاف: "في الوقت الراهن يوجد مفاوضات جيدة بين إيران و المسؤولين الحكوميين في كابول"، مشیرا إلى أنه "تم إجراء مشاورات مع الشركات الخاصة لتوفير المواد اللازمة وكانت محصلتها إبرام عقود بين الطرفين، وأن جزءًا كبيرًا من احتياجات أفغانستان يتم تأمينها من خلال إيران، وهي قيد التنفيذ أيضا".وكانت المسؤولة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران، إينا جلادكوفا، أشادت بأداء إيران في استضافة اللاجئين الأجانب، وخاصة الأفغان، مشيرة إلى أن "إيران تواصل سياستها الشاملة في تقديم الخدمات للاجئين رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
https://sputnikarabic.ae/20221112/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-تقديرها-لدور-إيران-في-استضافة-اللاجئين-رغم-العقوبات-الاقتصادية-1070094103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, إيران
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, إيران
ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان: جزء كبير من الاحتياجات الأفغانية يتم تأمينها عبر إيران
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أعلن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أن "جزءا كبيرا من احتياجات أفغانستان يتم تأمينها عبر الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أن "طهران ستقوم بتقديم المساعدات التي يحتاجها الجانب الأفغاني في إطار قدرتها".
موسكو– سبوتنيك
. وقال كاظمي قمي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أحد الاحتياجات الرئيسية لشعب أفغانستان اليوم هي المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات والكيروسين، ومع اقتراب الشتاء فمن الطبيعي أن يكون هذا أحد التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الأفغاني، ومن منطلق سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إيران ستقوم بتقديم المساعدات التي يحتاجها الجانب الأفغاني في إطار قدراتها".
وأضاف: "في الوقت الراهن يوجد مفاوضات جيدة بين إيران
و المسؤولين الحكوميين في كابول"، مشیرا إلى أنه "تم إجراء مشاورات مع الشركات الخاصة لتوفير المواد اللازمة وكانت محصلتها إبرام عقود بين الطرفين، وأن جزءًا كبيرًا من احتياجات أفغانستان يتم تأمينها من خلال إيران، وهي قيد التنفيذ أيضا".
وكانت المسؤولة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران
، إينا جلادكوفا، أشادت بأداء إيران في استضافة اللاجئين الأجانب، وخاصة الأفغان، مشيرة إلى أن "إيران تواصل سياستها الشاملة في تقديم الخدمات للاجئين رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".