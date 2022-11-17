https://sputnikarabic.ae/20221117/منتخب-السنغال-يؤكد-غياب-المهاجم-ساديو-ماني-عن-المونديال-بسبب-الإصابة-1070286901.html
منتخب السنغال يؤكد غياب المهاجم ساديو ماني عن المونديال بسبب الإصابة
منتخب السنغال يؤكد غياب المهاجم ساديو ماني عن المونديال بسبب الإصابة
أعلن المنتخب السنغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب قائده البارز ساديو ماني، عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T19:40+0000
2022-11-17T19:40+0000
2022-11-17T19:40+0000
رياضة
السنغال
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وقال طبيب المنتخب في فيديو نشره الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر "تويتر": "تواصلنا سريعا مع بايرن ميونيخ للحصول على المعلومات، والنادي أرسل لنا صورة إصابته الأولى، التي أظهرت إصابته في الركبة اليمنى".وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السنغال
منتخب السنغال يؤكد غياب المهاجم ساديو ماني عن المونديال بسبب الإصابة
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أعلن المنتخب السنغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب قائده البارز ساديو ماني، عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.
وقال طبيب المنتخب في فيديو نشره الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر "تويتر": "تواصلنا سريعا مع بايرن ميونيخ للحصول على المعلومات، والنادي أرسل لنا صورة إصابته الأولى، التي أظهرت إصابته في الركبة اليمنى".
وتابع: "فحصنا اللاعب وفحصنا الصور التي أرسلت من النادي، وبناء على المعلومات التي لدينا توصلنا إلى إجراء فحص أخير اليوم للتأكد من إمكانية احتفاظ ساديو ماني بمكانه في كأس العالم، ولكن للأسف لم يكن التطور جيدا كما كنا نتخيل، واليوم نضطر لإعلان خروج ساديو ماني من قائمة السنغال لكأس العالم".
وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.
ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.