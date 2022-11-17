https://sputnikarabic.ae/20221117/موسكو-منذ-مأساة-طائرة-إم-إتش-17-لم-يتم-تحليل-مسألة-مسؤولية-كييف-عن-عدم-إغلاق-المجال-الجوي-1070283847.html

موسكو: منذ مأساة طائرة "إم إتش 17" لم يتم تحليل مسؤولية كييف عن عدم إغلاقها مجالها الجوي

موسكو: منذ مأساة طائرة "إم إتش 17" لم يتم تحليل مسؤولية كييف عن عدم إغلاقها مجالها الجوي

اعتبرت الخارجية الروسية أن قرار محكمة لاهاي حول حادثة سقوط الطائرة الماليزية "إم إتش 17"، يؤكد استنادها إلى أمر سياسي موجه ضد روسيا الاتحادية، مؤكدة أنه منذ... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T16:48+0000

2022-11-17T16:48+0000

2022-11-17T17:22+0000

روسيا

العالم

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وجاء في البيان الخارجية الروسية أن" مسار الإجراءات ونتائجها يشيران إلى أنها استندت إلى أمر سياسي لتعزيز الرواية التي روجت لها لاهاي وشركاؤها في فريق التحقيق المشترك حول تورط روسيا في المأساة".وشددت الخارجية الروسية إلى أن روسيا الاتحادية ليست طرفا في هذه العملية، وعلى الرغم من ذلك، حاول مكتب المدعي العام الهولندي بكل طريقة ممكنة عرض القضية بشكل مختلف.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه طوال العملية برمتها كانت المحكمة تحت ضغط غير مسبوق من السياسيين الهولنديين وممثلي مكتب المدعي العام ووسائل الإعلام، الذين فرضوا نتيجة ذات دوافع سياسية للإجراءات، مشيرة إلى أنه لا داعي للحديث عن الموضوعية والحياد في مثل هذه الظروف.وأعلنت محكمة لاهاي، اليوم الخميس، أن طائرة الرحلة الماليزية "إم إتش 17" سقطت بواسطة صاروخ من طراز "بوك" تم إطلاقه من ناحية منطقة بيرفومايسك الخاضعة في ذلك الوقت لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال القاضي هندريك ستنهايس في منطوق الحكم، إن "طائرة الرحلة "إم إتش 17" سقطت بصاروخ من منظومة الدفاع الجوي "بوك"، تم إطلاقه من ناحية أراض في منطقة بيرفومايسك".وأضاف ستنهايس: "لدينا صور لأثر الصاروخ في السماء، وهناك صور للأقمار الصناعية، وهناك آثار على شكل (فراشة) من الصاروخ، تم العثور عليها في الحطام وعلى حطام الطائرة"، على حد زعمه.وكانت رابطة شركات الدفاع الروسية "ألماز أنتي"، التي حققت في موقع الإطلاق المزعوم للصاروخ، قد خلصت في وقت سابق، إلى أن سيناريو إطلاق الصاروخ من نظام الدفاع الجوي "بوك" من نيجني وبيرفومايسك، والذي وصفه الخبراء الهولنديون بأنه موقع الإطلاق المزعوم "لم يتم تأكيده".وبدوره، قال نائب المدعي العام الروسي نيكولاي فينيتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، إن الجانب الروسي سلم هولندا ليس فقط بيانات الرادار الروسية، ولكن أيضا الوثائق التي تشير إلى أن صاروخ "بوك" الذي أصاب "بوينغ" ينتمي إلى أوكرانيا، وتم إطلاقه من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، لكن المحققين تجاهلوا هذه المعلومات.ويعتمد الادعاء العام على شهادة شهود مجهولين بشكل حصري، وذكر الدفاع عن المتهم في القضية، الروسي بولاتوف، أن هذا يجعل من الصعب تقييم موثوقية شهادتهم، لكن مكتب المدعي العام الهولندي يصر على أن عدم الكشف عن هويته ضروري لأغراض أمنية.يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو/تموز 2014. ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 راكباً يحملون الجنسية الهولندية.

https://sputnikarabic.ae/20221117/الدوما-يعتبر-قرار-محكمة-لاهاي-حول-حادثة-سقوط-طائرة-إم-إتش-17-الماليزية-مسيس-1070281912.html

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