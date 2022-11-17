https://sputnikarabic.ae/20221117/نائب-لبناني-لا-يوجد-توافق-على-رئيس-للجمهورية-وبري-سيسعى-لمبادرات-جديدة-1070270035.html

نائب لبناني: لا يوجد توافق على رئيس للجمهورية وبري سيسعى لمبادرات جديدة

نائب لبناني: لا يوجد توافق على رئيس للجمهورية وبري سيسعى لمبادرات جديدة

أعلن النائب في البرلمان اللبناني قبلان قبلان، اليوم الخميس، إن "هناك مشكلة وحيدة وهي أنه لا يوجد توافق حتى الآن على رئيس للجمهورية بين الكتل الأساسية". 17.11.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال قبلان إنه "على المستوى المسيحي لا يوجد توافق، على المستوى الوطني لا يوجد توافق، وبالتالي طالما التوافق غائبًا بالتالي لن يكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية ولو تكررت الجلسات"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر حدث في العام 2014، بقينا حوالي 30 شهرًا من دون انتخاب رئيس جمهورية وكان وقتها واضحًا أنه تم الاتفاق بين الكتل الرئيسية المسيحية بما سمي اتفاق معراب الذي كان بداية إخراج لمسألة انتخاب رئيس جمهورية من المأزق وجعلها أمر واقع".وأكد قبلان أن "اليوم لا يوجد تفاهم حول هذا الموضوع ونعتقد أن المخرج الوحيد هو التواصل بين الكتل الأساسية حتى يتم الاتفاق على رئيس جمهورية".وأوضح أن "الرئيس نبيه بري دعا من أجل مسألة التوافق فيما مضى إلى حوار بين الكتل النيابية المختلفة للجلوس على طاولة واحدة والتحدث بهذا الموضوع للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم، هناك كتل رفضت هذا الأمر ولم تقبل به وألغي موضوع الحوار، والآن نعول على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يترك الأمور إلى مدى طويل جدًا، سيسعى إلى مبادرات جديدة على مستوى التواصل مع كل الأفرقاء السياسيين لتقصير فترة الشغور الرئاسي وأن لا تبقى مفتوحة مثلما حدث في الفترات الماضية".

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