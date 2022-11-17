مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
18:46 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 17.11.2022)
© AFP 2022 / Mahmud Hamsمتظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر 2022 ، خلال مظاهرة تطالب بهدم منازلهم في صراع 2014 مع إسرائيل. يعاد بناؤها.
© AFP 2022 / Mahmud Hams
يتبع
لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر حريق شب في منزل بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. وأفادت وزارة الداخلية بقطاع غزة، في بيان، بأن "20 حالة وفاة وصلت حتى الآن مستشفى الإندونيسي جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأعلن الدفاع المدني بالقطاع إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين لا تزال جارية، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
لا حول ولا قوة الا بالله— محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) November 17, 2022
حريق كبير في أحد البنايات السكنية شمال قطاع غزة
21 حالة وفاة بينهم أطفال ونساء
حفل ميلاد تحول لكارثة pic.twitter.com/F6y1hrHhAg
وأفادت مصادر طبية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.