عربي
مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20221117/وزارة-الداخلية-بقطاع-غزة-مصرع-20-شخصًا-إثر-حريق-في-مخيم-جباليا-شمالي-القطاع-1070286086.html
مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر حريق شب في منزل بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T18:46+0000
2022-11-17T18:51+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068128997_0:464:2816:2048_1920x0_80_0_0_0d3098b4ad32d93fc6f62638b860fe1c.jpg
القدس - سبوتنيك. وأفادت وزارة الداخلية بقطاع غزة، في بيان، بأن "20 حالة وفاة وصلت حتى الآن مستشفى الإندونيسي جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأعلن الدفاع المدني بالقطاع إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين لا تزال جارية، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068128997_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_3c761c7ee93bc6c761a45f0f98166f18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

18:46 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 17.11.2022)
© AFP 2022 / Mahmud Hamsمتظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر 2022 ، خلال مظاهرة تطالب بهدم منازلهم في صراع 2014 مع إسرائيل. يعاد بناؤها.
متظاهر فلسطيني يهتف بشعارات على خلفية إطارات مشتعلة في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مدينة غزة في 19 سبتمبر 2022 ، خلال مظاهرة تطالب بهدم منازلهم في صراع 2014 مع إسرائيل. يعاد بناؤها. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
تابعنا عبرTelegram
يتبع
لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر حريق شب في منزل بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. وأفادت وزارة الداخلية بقطاع غزة، في بيان، بأن "20 حالة وفاة وصلت حتى الآن مستشفى الإندونيسي جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأعلن الدفاع المدني بالقطاع إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين لا تزال جارية، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

وأفادت مصادر طبية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 21 حالة وفاة وجميعها عبارة عن جثت متفحمة وإصابة لشرطي بحالة اختناق إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، جراء اندلاع حريق بمنزل يعود للمواطن ماهر أبو ريا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала