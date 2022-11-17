https://sputnikarabic.ae/20221117/وزارة-الداخلية-بقطاع-غزة-مصرع-20-شخصًا-إثر-حريق-في-مخيم-جباليا-شمالي-القطاع-1070286086.html

مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر حريق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر حريق شب في منزل بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T18:46+0000

2022-11-17T18:46+0000

2022-11-17T18:51+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068128997_0:464:2816:2048_1920x0_80_0_0_0d3098b4ad32d93fc6f62638b860fe1c.jpg

القدس - سبوتنيك. وأفادت وزارة الداخلية بقطاع غزة، في بيان، بأن "20 حالة وفاة وصلت حتى الآن مستشفى الإندونيسي جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأعلن الدفاع المدني بالقطاع إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين لا تزال جارية، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة