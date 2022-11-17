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https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-الخارجية-الأوكراني-يحث-نظيره-الأمريكي-على-الإسراع-بتزويد-بلاده-بمنظومات-باتريوت-1070274636.html
وزير الخارجية الأوكراني يحث نظيره الأمريكي على الإسراع بتزويد بلاده بمنظومات باتريوت
وزير الخارجية الأوكراني يحث نظيره الأمريكي على الإسراع بتزويد بلاده بمنظومات باتريوت
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد خلالها على ضرورة الإسراع بتزويد أوكرانيا بأنظمة... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T12:06+0000
2022-11-17T12:06+0000
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وكتب كوليبا على "تويتر": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع بلينكن مباشرة خلال الهجوم الضخم على أوكرانيا هذا الصباح، أكدت أنه من الضروري تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وقد أثبتت صواريخ "هيمارس" فعاليتها بالفعل، وأنا متأكد أيضا من ذلك لقد حان الوقت لأنظمة باتريوت".ودعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، في وقت سابق، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد أن أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شروط المفاوضات مع روسيا.وتخطط الولايات المتحدة لتزويد جيش نظام كييف بمنظومات M1097 Avenger ( الثائر)، وذلك ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 400 مليون دولار.إلا أن عدد منظومات الدفاع الجوي من طراز M1097 Avenger لن يزيد عن 4 منظومات. ويبدو أن الأمريكيين يريدون أولا التأكد من مدى فاعلية منظوماتهم في ظروف استخدام الطائرات والمروحيات الحديثة في ميدان القتال، فضلا عن المسيّرات من مختلف أنواعها، بما في ذلك الدرونات الانتحارية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-تناقشان-توريد-طائرات-إف--16-وأنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1067853323.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأوكراني يحث نظيره الأمريكي على الإسراع بتزويد بلاده بمنظومات باتريوت

12:06 GMT 17.11.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenمنظومة باتريوت للدفاع الجوي
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد خلالها على ضرورة الإسراع بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، "لقد حان الوقت" لمنظومات باتريوت.
وكتب كوليبا على "تويتر": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع بلينكن مباشرة خلال الهجوم الضخم على أوكرانيا هذا الصباح، أكدت أنه من الضروري تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وقد أثبتت صواريخ "هيمارس" فعاليتها بالفعل، وأنا متأكد أيضا من ذلك لقد حان الوقت لأنظمة باتريوت".
ودعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، في وقت سابق، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد أن أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شروط المفاوضات مع روسيا.
وتخطط الولايات المتحدة لتزويد جيش نظام كييف بمنظومات M1097 Avenger ( الثائر)، وذلك ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 400 مليون دولار.
إلا أن عدد منظومات الدفاع الجوي من طراز M1097 Avenger لن يزيد عن 4 منظومات. ويبدو أن الأمريكيين يريدون أولا التأكد من مدى فاعلية منظوماتهم في ظروف استخدام الطائرات والمروحيات الحديثة في ميدان القتال، فضلا عن المسيّرات من مختلف أنواعها، بما في ذلك الدرونات الانتحارية.
مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان توريد طائرات "إف -16" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
17 سبتمبر, 07:18 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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