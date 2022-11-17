https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-خارجية-اليونان-يرفض-النزول-من-طائرته-في-طرابلس-ويعود-إلى-بلاده-والخارجية-الليبية-تعلق-1070268269.html
وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس ويعود إلى بلاده... والخارجية الليبية تعلق
وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس ويعود إلى بلاده... والخارجية الليبية تعلق
استهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، اليوم الخميس، تصرف وزير خارجية اليونان بعد رفضه النزول من طائرته في مطار معيتيقة الدولي في... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:56+0000
2022-11-17T08:56+0000
2022-11-17T08:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
اليونان
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وأشارت الخارجية الليبية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إلى "السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها".وأضاف البيان أنه "بناء على طلب من اليونان، منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم، وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية".وتابعت الخارجية الليبية: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات"، مؤكدة "استهجانها لهذا التصرف وأنها سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".
https://sputnikarabic.ae/20210414/رئيس-وزراء-اليونان-اتفقنا-مع-ليبيا-على-استئناف-محادثات-ترسيم-الحدود-البحرية-فورا-1048684433.html
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أخبار ليبيا اليوم, اليونان
أخبار ليبيا اليوم, اليونان
وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس ويعود إلى بلاده... والخارجية الليبية تعلق
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استهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، اليوم الخميس، تصرف وزير خارجية اليونان بعد رفضه النزول من طائرته في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.
وأشارت الخارجية الليبية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إلى "السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها".
وأضاف البيان أنه "بناء على طلب من اليونان، منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم، وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية".
وتابعت الخارجية الليبية: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات"، مؤكدة "استهجانها لهذا التصرف وأنها سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".