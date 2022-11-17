https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-خارجية-قطر-يبعث-برسالة-خطية-إلى-نظيره-الكويتي-1070265174.html
وزير خارجية قطر يبعث برسالة خطية إلى نظيره الكويتي
وزير خارجية قطر يبعث برسالة خطية إلى نظيره الكويتي
بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني برسالة خطية إلى نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T08:10+0000
2022-11-17T08:10+0000
2022-11-17T08:10+0000
العالم العربي
قطر
الكويت
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الصباح تلقى رسالة من نظيره القطري تناولت سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.ولفتت الوكالة إلى أن رسالة وزير خارجية قطر نقلها سفير الدوحة لدى الكويت على بن عبد الله، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية الكويتية.جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم الصباح لسفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبد الله آل محمود، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة الخارجية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, قطر, الكويت
العالم العربي, قطر, الكويت
وزير خارجية قطر يبعث برسالة خطية إلى نظيره الكويتي
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بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني برسالة خطية إلى نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الصباح تلقى رسالة من نظيره القطري تناولت سبل توطيد العلاقات
بين البلدين الشقيقين.
ولفتت الوكالة إلى أن رسالة وزير خارجية قطر نقلها سفير الدوحة لدى الكويت
على بن عبد الله، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية الكويتية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم الصباح لسفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبد الله آل محمود، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة الخارجية.