https://sputnikarabic.ae/20221117/وكالات-إسرائيل-وافقت-على-تمويل-توريد-مواد-استراتيجية-إلى-أوكرانيا-عبر-دولة-ثالثة--1070287551.html
وكالات: إسرائيل وافقت على تمويل توريد "مواد استراتيجية" إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة
وكالات: إسرائيل وافقت على تمويل توريد "مواد استراتيجية" إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب وبضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تمويل توريد "مواد استراتيجية" تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات إلى أوكرانيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T20:00+0000
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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مسؤولين أمريكيين ناشدوا السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة بطلب مُلِح للانضمام إلى جهود دول "الناتو" لتقديم المساعدة إلى نظام كييف.وقال المصدر للصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد وافقت على الخطوة، لكن مجلس الوزراء رفض التعليق رسميا على هذا الموضوع.واشترت هذه الدولة نفس المواد الاستراتيجية بالأموال التي تلقتها وأرسلتها إلى أوكرانيا.ووفقًا للمصادر، وافقت إسرائيل أيضًا على إمكانية إمداد أوكرانيا عبر دول الناتو بأنظمة أسلحة تحتوي على مكونات إسرائيلية، بما في ذلك أنظمة بصرية وأنظمة التحكم في الحرائق.يذكر أنه، في وقت سابق، أفيد بأن إسرائيل قد تعيد النظر في موقفها بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا بسبب التهديد من إيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالات: إسرائيل وافقت على تمويل توريد "مواد استراتيجية" إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة
20:00 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب وبضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تمويل توريد "مواد استراتيجية" تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مسؤولين أمريكيين ناشدوا السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة بطلب مُلِح للانضمام إلى جهود دول "الناتو" لتقديم المساعدة إلى نظام كييف.
وجاء في المقال أن واشنطن أرادت من تل أبيب تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية كانت قد رفضت رسميا في السابق هذا الاحتمال في سياق "المصالح الوطنية". ونتيجة لذلك، اتفق الطرفان على أن إسرائيل سوف "تمول المواد الاستراتيجية" للجانب الأوكراني.
وقال المصدر للصحيفة إن الحكومة
الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد وافقت على الخطوة، لكن مجلس الوزراء رفض التعليق رسميا على هذا الموضوع.
وبحسب المصادر، أنفقت إسرائيل إجمالا "عدة ملايين من الدولارات" لهذه الأغراض، والتي تم تحويلها إلى إحدى الدول الأعضاء في الناتو "المتورطة بشدة في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية".
واشترت هذه الدولة نفس المواد الاستراتيجية بالأموال التي تلقتها وأرسلتها إلى أوكرانيا.
ولم يحدد المقال طبيعة المادة المقصودة بالضبط بعبارة "المواد الاستراتيجية"، حيث جاء في المقال أن السلطات الإسرائيلية طلبت من جميع المشاركين في عمليات التسليم هذه عدم الكشف عن التفاصيل حتى لا تغضب الجانب الروسي.
ووفقًا للمصادر، وافقت إسرائيل أيضًا على إمكانية إمداد أوكرانيا عبر دول الناتو بأنظمة أسلحة تحتوي على مكونات إسرائيلية، بما في ذلك أنظمة بصرية وأنظمة التحكم في الحرائق.
يذكر أنه، في وقت سابق، أفيد بأن إسرائيل قد تعيد النظر في موقفها بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا بسبب التهديد من إيران.