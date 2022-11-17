https://sputnikarabic.ae/20221117/-800-مرتزق-بينهم-داعشيون-يهجرون-جبهات-إدلب-إلى-أوكرانيا-1070275445.html

800 مرتزق بينهم "داعشيون" يهجرون جبهات إدلب إلى أوكرانيا

800 مرتزق بينهم "داعشيون" يهجرون جبهات إدلب إلى أوكرانيا

كشفت مصادر محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عن أن ما يقارب الـ 800 مسلح من المرتزقة، غادروا مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في طريقهم للانخراط إلى... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T12:39+0000

2022-11-17T12:39+0000

2022-11-17T12:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وأكدت المصادر أن عمليات تسفير المسلحين المرتزقة تمت خلال الأسبوعين الماضيين عبر دفعات، وبتنسيق مباشر مع فصيل "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (تنظيمات محظورة في روسيا)، الذي يسيطر على منطقة شمال غربي سوريا المحاذية للحدود التركية.وتابعت المصادر أن عمليات نقل المسلحين داخل الأراضي السورية تمت على مرحلتين، الأولى عبر مجموعات صغيرة يتم إيصالها إلى مخيمي "الجهاد" و"البشير" شمال بلدة سرمدا، قبل نقلهم بالسيارات ليلا إلى الطرف الأخر من الحدود السورية التركية عبر معبر (باب الهوى) الذي تسيطر عليه "النصرة".وتنحصر عمليات التعاقد والترويج، ولأسباب غير واضحة تماما، في أيدي "النصرة"، وقد قدّم التنظيم الإرهابي للمرتزقة المتعاقدين من التنظيمات المسلحة آنفا، مغريات مادية كبيرة تصل إلى 5000 دولار أمريكي شهريا لقاء إخلاء مواقعهم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وبعض أجزاء جسر الشغور في ريف إدلب، والتوجه إلى جبهات أوكرانيا.وبينت المصادر أنه وبعد اشتداد المعارك على جبهات أوكرانيا، وتعزز الحاجة إلى طرائق حروب العصابات هناك، وصلت تعليمات جديدة إلى "هيئة تحرير الشام" وبعض قادة ما يعرف باسم "الجيش الوطني" الموالي لأنقرة، بفتح باب التطوع أمام المسلحين المحليين للقتال في أوكرانيا.ووفق المصادر، فمن بين المسلحين الذين غادروا إلى أوكرانيا ضمن دفعات السفر حتى الآن، نحو 60 مسلحا ينتمون إلى فصيل (أنصار التوحيد)، وهو الواجهة الحالية لتنظيم "داعش" (تنظيمات محظورة في روسيا) في إدلب، ومعظمهم من جنسيات عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن هؤلاء معروفون بانطوائهم الداخلي وخلافهم "العقيدي" المستمر مع "النصرة" منذ وصولهم إلى إدلب بعد هزيمتهم في العراق ومحافظة الرقة.وتؤكد المصادر أنه، وحتى لحظة إعداد التقرير، ما زالت مكاتب الترويج تنشط في مركز مدينة إدلب وريفها الغربي، وتقوم باستقبال طلبات المسلحين الذين يرغبون بالانخراط في صفوف القوات الأوكرانية.

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