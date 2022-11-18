https://sputnikarabic.ae/20221118/أبناء-القبائل-العربية-بمساندة-الجيش-السوري-يفشلون-محاولة-الجيش-الأمريكي-اختراق-قراهم-شرقي-سوريا-1070315010.html

أبناء القبائل العربية بمساندة الجيش السوري يفشلون محاولة الجيش الأمريكي اختراق قراهم شرقي سوريا

أبناء القبائل العربية بمساندة الجيش السوري يفشلون محاولة الجيش الأمريكي اختراق قراهم شرقي سوريا

تمكن أبناء القبائل العربية بمساندة الجيش العربي السوري من طرد عدة أرتال عسكرية للجيش الأمريكي في أرياف محافظة الحسكة شرقي سوريا ضمن دائرة الرفض الشعبي لتواجده... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T18:50+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بأن أبناء القبائل العربية من سكان قرى ريفي مدينتي الحسكة القامشلي تمكنوا، اليوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، من طرد والتصدي لمجموعة من أرتال الجيش الأمريكي التي حاولت اختراق حواجز الجيش العربي السوري.وقال الشيخ عبد الإله الغربي أحد وجهاء قبيلة (الجبور العربية) لوكالة "سبوتنيك"، إن أبناء قريتهم (السيباط) بريف مدينة الحسكة الشرقي تمكنوا، عصر الجمعة، من التصدي بمساندة ضباط وعناصر الجيش العربي السوري لمحاولة 6 مدرعات عسكرية للجيش الأمريكي من اختراق القرية والدخول إليها.وذكرت مصادر عشائرية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن رتلاً مؤلفاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية الدمخية في ريف القامشلي، لكن عناصر حاجز للجيش عند مدخل القرية اعترضوه بمساندة أبناء القبائل العربية وطردوه خارج المنطقة.و يشار إلى أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.

https://sputnikarabic.ae/20221118/مجلس-شيوخ-ووجهاء-القبائل-شرقي-سوريا-يدعو-إلى-زيادة-المقاومة-ضد-القوات-الأمريكية-1070313575.html

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