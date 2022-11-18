https://sputnikarabic.ae/20221118/أمريكا-تسعى-لمنح-ولي-العهد-السعودي-حصانة-في-قضية-خاشقجي-1070292012.html

أمريكا تسعى لمنح ولي العهد السعودي حصانة في قضية خاشقجي

أمريكا تسعى لمنح ولي العهد السعودي حصانة في قضية خاشقجي

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والتي رفعتها ضده خطيبة خاشقجي... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T07:01+0000

2022-11-18T07:01+0000

2022-11-18T07:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

تقرير خاشقجي

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وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لمنح ولي العهد السعودي الحصانة في هذه القضية.وتستند دعوى وزارة العدل، على أن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي