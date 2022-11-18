https://sputnikarabic.ae/20221118/أمريكا-تسعى-لمنح-ولي-العهد-السعودي-حصانة-في-قضية-خاشقجي-1070292012.html
أمريكا تسعى لمنح ولي العهد السعودي حصانة في قضية خاشقجي
أمريكا تسعى لمنح ولي العهد السعودي حصانة في قضية خاشقجي
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والتي رفعتها ضده خطيبة خاشقجي... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T07:01+0000
2022-11-18T07:01+0000
2022-11-18T07:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
تقرير خاشقجي
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وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لمنح ولي العهد السعودي الحصانة في هذه القضية.وتستند دعوى وزارة العدل، على أن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
https://sputnikarabic.ae/20220716/الجبير-يكشف-ما-دار-بين-بايدن-وابن-سلمان-حول-اغتيال-خاشقجي-1065133859.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي
أمريكا تسعى لمنح ولي العهد السعودي حصانة في قضية خاشقجي
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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والتي رفعتها ضده خطيبة خاشقجي السابقة خديجة جنكيز.
وذكرت
شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لمنح ولي العهد السعودي الحصانة في هذه القضية.
وتستند دعوى وزارة العدل، على أن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.
وأوضحت الوزارة أن محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى.
ونقلت "سي إن إن"، عن متحدث رسمي قوله إن طلب الإدارة الأمريكية بمنح محمد بن سلمان الحصانة يستند إلى القانون العام والدولي القديم، وليس انعكاسًا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان
، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا
"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.