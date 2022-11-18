https://sputnikarabic.ae/20221118/أوليانوف-يكشف-عن-محادثات-جديدة-بين-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1070316394.html
أوليانوف يكشف عن محادثات جديدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
أوليانوف يكشف عن محادثات جديدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن وجود محادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجرى حتى نهاية نوفمبر/ تشرين... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T19:48+0000
2022-11-18T19:48+0000
2022-11-18T19:50+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال أوليانوف في تصريحات على قناة "روسيا 24"، إنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المشاورات بين الوكالة وإيران في طهران قبل نهاية نوفمبر.وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن تظل هذه الخطط سارية المفعول.وفي وقت سابق أفيد بأن السلطات الإيرانية وافقت على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد للتحقيق في منشأ جزيئات اليورانيوم بالمنشآت.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، قد وافق أمس الخميس، على قرار ينتقد "عدم تعاون إيران" مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي تقدمت به دول غربية في الأساس.الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - لكن صوتت ضده الصين وروسيا - هو الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر، ويأتي وسط مأزق بشأن جزيئات اليورانيوم غير المعلنة الموجودة في إيران.هذا هو ثاني قرار حاسم هذا العام، بعد قرار في يونيو/ حزيران، حول موضوع الافتقار إلى إجابات "ذات مصداقية فنية" قدمتها إيران بشأن الجسيمات. في ظل عدم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة، قررت واشنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتبنى-موقفا-غربيا-ينتقد-إيران-1070282856.html
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روسيا, العالم العربي
أوليانوف يكشف عن محادثات جديدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
19:48 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 19:50 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن وجود محادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجرى حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال أوليانوف في تصريحات على قناة "روسيا 24"، إنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المشاورات بين الوكالة وإيران في طهران قبل نهاية نوفمبر.
"قبل نهاية الشهر مباشرة، ينبغي إجراء جولة أخرى من المشاورات بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني. كان من المفترض أن نلتقي في طهران".
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن تظل هذه الخطط سارية المفعول.
وفي وقت سابق أفيد بأن السلطات الإيرانية وافقت على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد للتحقيق في منشأ جزيئات اليورانيوم بالمنشآت.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، قد وافق أمس الخميس، على قرار ينتقد "عدم تعاون إيران" مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي تقدمت به دول غربية في الأساس.
الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - لكن صوتت ضده الصين وروسيا - هو الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر، ويأتي وسط مأزق بشأن جزيئات اليورانيوم غير المعلنة الموجودة في إيران
.
هذا هو ثاني قرار حاسم هذا العام، بعد قرار في يونيو/ حزيران، حول موضوع الافتقار إلى إجابات "ذات مصداقية فنية" قدمتها إيران بشأن الجسيمات. في ظل عدم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة، قررت واشنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط.