https://sputnikarabic.ae/20221118/إعلامي-بريطاني-شهير-يصف-منتقدي-استضافة-قطر-لكأس-العالم-بالمنافقين-1070301205.html
إعلامي بريطاني شهير يصف منتقدي استضافة قطر لكأس العالم بالمنافقين
إعلامي بريطاني شهير يصف منتقدي استضافة قطر لكأس العالم بالمنافقين
هاجم الإعلامي البريطاني المعروف بيرس مورغان، منتقدي قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، واصفا إياهم بالمنافقين ومستشهدا بالدول التي غزت العراق وبعد 20 عاما ظهر... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:42+0000
2022-11-18T12:42+0000
2022-11-18T12:42+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وحول حضوره للبطولة قال مورغان أنه سيذهب لقطر ليعلق في إحدى القنوات التلفزيوينة، مضيفا بأنه قرأ العديد من المناقشات الرياضية التي تناولت موضوع استضافة قطر للبطولة واصفا إياها بالممزوجة بالنفاق.وأضاف أنه قد ذكر في مادة نشرها الأسبوع عن كل هذه المشاكل، قائلا: "على سبيل المثال 8 دول من أصل 32 دولة مشاركة في البطولة أي ربع المنتخبات المشاركة حظرت المثلية، في حال أردنا ذلك كعصا لضرب قطر، لذا يتوجب أن تضرب الدول السبع الأخرى".مختتما قوله : "ما أقصده أن هذه الحملة مملوءة بالازدواجية".هذا وتنطلق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر /تشرين الثاني، في قطر بمشاركة 32 فريقا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022
إعلامي بريطاني شهير يصف منتقدي استضافة قطر لكأس العالم بالمنافقين
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هاجم الإعلامي البريطاني المعروف بيرس مورغان، منتقدي قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، واصفا إياهم بالمنافقين ومستشهدا بالدول التي غزت العراق وبعد 20 عاما ظهر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وحول حضوره للبطولة قال مورغان أنه سيذهب لقطر
ليعلق في إحدى القنوات التلفزيوينة، مضيفا بأنه قرأ العديد من المناقشات الرياضية التي تناولت موضوع استضافة قطر للبطولة واصفا إياها بالممزوجة بالنفاق.
وأضاف أنه قد ذكر في مادة نشرها الأسبوع عن كل هذه المشاكل، قائلا: "على سبيل المثال 8 دول من أصل 32 دولة مشاركة في البطولة أي ربع المنتخبات المشاركة حظرت المثلية، في حال أردنا ذلك كعصا لضرب قطر، لذا يتوجب أن تضرب الدول السبع الأخرى".
وتابع مورغان قائلا: "إذا لم تقم كأس العالم في قطر والتي تعد أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث، أين تريد أن يكون كأس العالم؟ في أفريقيا؟ حيث العديد من الدول تعتبر المثلية غير قانوني، هل تريد الذهاب إلى هناك؟ لذا يجب أن نعمم هذه الفكرة، أم هل تريد الذهاب إلى أمريكا ؟ التي تصدر قوانين صارمة حول موضوع الإجهاض، هل تفكر في بريطانيا؟ بشكل آخر بمجرد أن تبدأ بفرض أخلاقك، يجب أن تعرف أين ومتى تنتهي، ومن هو أخلاقي بما فيه الكفاية ليستحق فعلا أن يستضيف كأس العالم؟ وكذلك ينطبق الأمر علينا، ألسنا نحن من قمنا بغزو العراق بشكل غير قانوني، وبعد ذلك تعيش 20 عاما من حكم تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا)، هل نحن أخلاقيون بالفعل، بما فيه الكفاية لاستضافة كأس العالم؟".
مختتما قوله : "ما أقصده أن هذه الحملة مملوءة بالازدواجية".
هذا وتنطلق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر /تشرين الثاني، في قطر بمشاركة 32 فريقا.