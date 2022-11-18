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https://sputnikarabic.ae/20221118/إندونيسيا-زلزال-بقوة-67-درجة-يضرب-جزيرة-سومطرة-1070304772.html
إندونيسيا... زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة
إندونيسيا... زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة وعمق عشرة كيلومترات جزيرة سومطرة، صرح بذلك المعهد الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC). 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T14:25+0000
2022-11-18T14:25+0000
أخبار إندونيسيا
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ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أوسقوط ضحايا. جزيرة سومطرة هي أكبر جزيرة في إندونيسيا وسادس أكبر جزيرة في العالم، وتضم حوالي 42 مليون شخص.وقال "EMSC" إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.الزلزال هو الأحدث في سلسلة من الهزات الأرضية هذا الأسبوع، بعد زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب الجزيرة يوم الأربعاء الماضي.
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أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

إندونيسيا... زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة

14:25 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة وعمق عشرة كيلومترات جزيرة سومطرة، صرح بذلك المعهد الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أوسقوط ضحايا. جزيرة سومطرة هي أكبر جزيرة في إندونيسيا وسادس أكبر جزيرة في العالم، وتضم حوالي 42 مليون شخص.
وقال "EMSC" إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
الزلزال هو الأحدث في سلسلة من الهزات الأرضية هذا الأسبوع، بعد زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب الجزيرة يوم الأربعاء الماضي.
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