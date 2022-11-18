https://sputnikarabic.ae/20221118/إيران-ترد-على-المزاعم-الأمريكية-بشأن-إرسالها-وقود-صواريخ-إلى-اليمن-1070295507.html
إيران ترد على المزاعم الأمريكية بشأن إرسالها وقود صواريخ إلى اليمن
إيران ترد على المزاعم الأمريكية بشأن إرسالها وقود صواريخ إلى اليمن
ردت إيران على التصريحات الأمريكية التي زعمت أن طهران أرسلت شحنة تزن 70 طنا من وقود الصواريخ إلى اليمن. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T10:09+0000
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ووفقا لموقع قناة "العالم"، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، هذه الادعاءات.وأكدت البعثة الإيرانية في مذكرة لوسائل إعلام أمريكية أن "إيران تعتبر نفسها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن مسألة حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن".وأضافت أن "طهران تتعاون بشكل فعال مع لجنة العقوبات التي تم تشكيلها بموجب هذا القرار، وحتى الآن لم يتم إثبات أي ادعاءات بشأن انتهاكها للقرار".كما شددت على أن إيران تبذل قصارى جهدها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة حوار بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن.وكانت البحرية الأمريكية قد زعمت، في وقت سابق، توقيف شحنة من وقود الصواريخ كانت مخبأة بين أكياس الأسمدة على متن سفينة متجهة من إيران إلى اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221115/أمريكا-تعلن-ضبط-70-طنا-من-وقود-الصواريخ-في-خليج-عمان-متجهة-من-إيران-إلى-اليمن-1070184002.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران ترد على المزاعم الأمريكية بشأن إرسالها وقود صواريخ إلى اليمن
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ردت إيران على التصريحات الأمريكية التي زعمت أن طهران أرسلت شحنة تزن 70 طنا من وقود الصواريخ إلى اليمن.
ووفقا لموقع قناة "العالم"، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، هذه الادعاءات.
وأكدت البعثة الإيرانية في مذكرة لوسائل إعلام أمريكية أن "إيران
تعتبر نفسها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن مسألة حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن".
وأضافت أن "طهران تتعاون بشكل فعال مع لجنة العقوبات التي تم تشكيلها بموجب هذا القرار، وحتى الآن لم يتم إثبات أي ادعاءات بشأن انتهاكها للقرار".
كما شددت على أن إيران تبذل قصارى جهدها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة حوار بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن
.
وكانت البحرية الأمريكية
قد زعمت، في وقت سابق، توقيف شحنة من وقود الصواريخ كانت مخبأة بين أكياس الأسمدة على متن سفينة متجهة من إيران إلى اليمن.