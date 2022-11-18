https://sputnikarabic.ae/20221118/البنتاغون-العالم-يشهد-اليوم-منافسة-تحالفات-لا-دول-1070316837.html
البنتاغون: العالم يشهد اليوم منافسة تحالفات لا دول
البنتاغون: العالم يشهد اليوم منافسة تحالفات لا دول
قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولين كال، اليوم الجمعة، إن العالم يواجه اليوم منافسة تحالفات وليس منافسة فردية بين دول. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T20:07+0000
2022-11-18T20:07+0000
2022-11-18T20:07+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر كال خلال فعالية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: "يكاد يكون من المبتذل أن نقول إننا دخلنا عصرا جديدا من المنافسة".وأضاف أن الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة الوقوف "جنبا إلى جنب" مع حلفائها للفوز بمنافسة الائتلافات وتعتبر هذا الانتصار حاسما للأمن المشترك.وأضاف كال أن واشنطن، إلى جانب حلفائها وشركائها، تتجه نحو الأمن الجوي والبحري المتكامل، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون السيبراني، والتخطيط للاستجابة متعددة الأطراف للأزمات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: العالم يشهد اليوم منافسة تحالفات لا دول
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قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولين كال، اليوم الجمعة، إن العالم يواجه اليوم منافسة تحالفات وليس منافسة فردية بين دول.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكر كال خلال فعالية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: "يكاد يكون من المبتذل أن نقول إننا دخلنا عصرا جديدا من المنافسة".
لكن اسمحوا لي أن أوضح؛ هذه ليست منافسة بين البلدان، إنها منافسة تحالفات.
كولين كال
وكيل وزارة الدفاع الأمريكية
وأضاف أن الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة الوقوف "جنبا إلى جنب" مع حلفائها
للفوز بمنافسة الائتلافات وتعتبر هذا الانتصار حاسما للأمن المشترك.
وأضاف كال أن واشنطن، إلى جانب حلفائها وشركائها، تتجه نحو الأمن الجوي والبحري المتكامل، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون السيبراني، والتخطيط للاستجابة متعددة الأطراف للأزمات.