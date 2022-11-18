https://sputnikarabic.ae/20221118/البيان-الوزاري-لمجموعة-أبيك-يأخذ-موقف-روسيا-بالاعتبار--1070310933.html
البيان الوزاري لمجموعة "أبيك" يأخذ موقف روسيا بالاعتبار
البيان الوزاري لمجموعة "أبيك" يأخذ موقف روسيا بالاعتبار
أكد نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا، فلاديمير إليتشيف، على هامش وزراء مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أن الإعلان الوزاري تم تبنيه... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T16:56+0000
2022-11-18T16:56+0000
2022-11-18T16:56+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال إليتشيف، إنه "تم تبني الإعلان الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شكل تسوية مع الأخذ في الاعتبار موقف روسيا، التي نجح وفدها في منع إدراج لغة المواجهة العلنية في الوثيقة".أوضح نائب وزير التنمية الاقتصادية، أن ممثلي مجموعة الدول الصناعية السبع أصروا بشكل مكثف، خلال فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، بما فيهم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على دمج موضوع أوكرانيا في البيان.ونتيجة لذلك، تم اعتماد البند المقابل في صيغة حل وسط، على غرار إعلان مجموعة العشرين في إندونيسيا.ونوه إليتشيف إلى أن الوثيق سجلات مخاوف موسكو "بشأن القيود التجارية التي لها سياق سياسي".
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روسيا, اقتصاد
البيان الوزاري لمجموعة "أبيك" يأخذ موقف روسيا بالاعتبار
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أكد نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا، فلاديمير إليتشيف، على هامش وزراء مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أن الإعلان الوزاري تم تبنيه في صيغة حل وسط، مع الأخذ في الاعتبار موقف روسيا.
وقال إليتشيف، إنه "تم تبني الإعلان الوزاري
لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شكل تسوية مع الأخذ في الاعتبار موقف روسيا، التي نجح وفدها في منع إدراج لغة المواجهة العلنية في الوثيقة".
أوضح نائب وزير التنمية الاقتصادية، أن ممثلي مجموعة الدول الصناعية السبع أصروا بشكل مكثف، خلال فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، بما فيهم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، على دمج موضوع أوكرانيا في البيان.
وشدد إليتشيف على أنه "يجب ألا ننسى أن "أبيك" هي هيكل اقتصادي لا يتعامل مع الأجندة السياسية. خاصة من وجهة نظر التغطية الاقليمية، من الواضح أن القضية ليست ضمن خط "أبيك".
ونتيجة لذلك، تم اعتماد البند المقابل في صيغة حل وسط، على غرار إعلان مجموعة العشرين في إندونيسيا.
ونوه إليتشيف إلى أن الوثيق سجلات مخاوف موسكو "بشأن القيود التجارية التي لها سياق سياسي".