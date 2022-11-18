https://sputnikarabic.ae/20221118/البيت-الأبيض-زعماء-6-دول-يؤكدون-أن-أي-تجربة-نووية-لكوريا-الشمالية-ستتلقى-ردا-قويا-1070296796.html
البيت الأبيض: زعماء 6 دول يؤكدون أن أي تجربة نووية لكوريا الشمالية ستتلقى "ردا قويا"
البيت الأبيض: زعماء 6 دول يؤكدون أن أي تجربة نووية لكوريا الشمالية ستتلقى "ردا قويا"
صرح البيت الأبيض، الجمعة، أن قادة 6 دول أكدوا أن أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية ستتلقى "ردًا قويًا" من المجتمع الدولي، وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T10:51+0000
2022-11-18T10:51+0000
2022-11-18T10:51+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، أن هذا التأكيد تم خلال لقاء، دعت إليه نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، في بانكوك.وأوضح البيان أن قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا اتفقوا على أنهم "سيواصلون تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين، وأن أي تجربة نووية لكوريا الشمالية ستواجه برد حازم من قبل المجتمع الدولي".ومنذ بداية العام الحالي، أجرت بيونغ يانغ 34 عملية إطلاق صاروخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من نوع هواسون- 12، الذي حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا بالنسبة لكوريا الشمالية بلغ 4.5 ألف كيلومتر وبارتفاع 1000 كيلومتر.وتقول بيونغ يانغ إن كافة أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221118/ما-هي-الصواريخ-التي-أطلقتها-كوريا-الشمالية-خلال-هذا-العام؟-1070294323.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
البيت الأبيض: زعماء 6 دول يؤكدون أن أي تجربة نووية لكوريا الشمالية ستتلقى "ردا قويا"
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صرح البيت الأبيض، الجمعة، أن قادة 6 دول أكدوا أن أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية ستتلقى "ردًا قويًا" من المجتمع الدولي، وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، أن هذا التأكيد تم خلال لقاء، دعت إليه نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، في بانكوك.
وأوضح البيان أن قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا اتفقوا على أنهم "سيواصلون تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين، وأن أي تجربة نووية لكوريا الشمالية ستواجه برد حازم من قبل المجتمع الدولي".
كما أضاف البيان أن المشاركين دعوا أيضا كوريا الشمالية إلى "الابتعاد عن الاستفزازات غير الضرورية والعودة إلى الدبلوماسية الجادة والثابتة".
ومنذ بداية العام الحالي، أجرت بيونغ يانغ 34 عملية إطلاق صاروخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من نوع هواسون- 12، الذي حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا بالنسبة لكوريا الشمالية بلغ 4.5 ألف كيلومتر وبارتفاع 1000 كيلومتر.
وتقول بيونغ يانغ إن كافة أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.