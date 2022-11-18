عربي
https://sputnikarabic.ae/20221118/البيت-الأبيض-يحث-الصين-للتأثير-على-كوريا-الشمالية-لوقف-إطلاق-الصواريخ-1070307945.html
البيت الأبيض يحث الصين للتأثير على كوريا الشمالية لوقف إطلاق الصواريخ
البيت الأبيض يحث الصين للتأثير على كوريا الشمالية لوقف إطلاق الصواريخ
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع الصين فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ وتحث بكين على استخدام... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T15:18+0000
2022-11-18T15:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اخبار البيت الابيض
الصين
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101737/54/1017375414_0:170:3543:2163_1920x0_80_0_0_708bc122f69952503c5d2deda75b8d1c.jpg
وقال المسؤول خلال إفادة عبر الهاتف: "نحن على اتصال منتظم مع الصين بشأن هذه القضية. نعتقد أن بكين يمكن أن تلعب دورا، ولهذا السبب نطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".وأضاف أنه وفقًا لواشنطن، يمكن لبكين استخدام نفوذها من خلال إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن عمليات إطلاق الصواريخ التي تعتبرها الولايات المتحدة، "أعمالا مزعزعة للاستقرار".وأعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أن ذلك يزيد التوترات ويمكن أن يزعزع الأمن الإقليمي.وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.وكانت أنباء أفادت في وقت سابق، بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة مطار سونان بالقرب من بيونغ يانغ، وسقط على بعد 200 كيلومتر من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، إنه إذا تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على طول مسار تقليدي، فسيكون بإمكانه أن يطير لنحو 15 ألف كيلومتر ويصل إلى الأراضي الأمريكية.وبالفعل، اختبرت كوريا الشمالية في مارس/ آذار الماضي، صاروخ "هواسونغ -17"، الذي ظل في الجو لمدة 71 دقيقة، وغطى مسافة 1100 كيلومتر.وعندها تم الإطلاق أيضًا بزاوية "أعلى" من المعتاد. وافترض الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أطلق "عموديًا"، في حين صرحت وزارة الدفاع اليابانية أنه مع المسار التقليدي، يمكن أن يصل مدى الصاروخ إلى 15000 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20221118/مناورات-جوية-مشتركة-لقوات-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-ردا-على-إطلاق-بيونغ-يانغ-صاروخ-باليستي-1070295734.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101737/54/1017375414_217:0:3326:2332_1920x0_80_0_0_7ff24036e133bfd528817d44787cd3c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اخبار البيت الابيض, الصين, كوريا الشمالية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اخبار البيت الابيض, الصين, كوريا الشمالية

البيت الأبيض يحث الصين للتأثير على كوريا الشمالية لوقف إطلاق الصواريخ

15:18 GMT 18.11.2022
© AP Photo / JUNG YEON-JEإطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / JUNG YEON-JE
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع الصين فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ وتحث بكين على استخدام نفوذها على بيونغ يانغ.
وقال المسؤول خلال إفادة عبر الهاتف: "نحن على اتصال منتظم مع الصين بشأن هذه القضية. نعتقد أن بكين يمكن أن تلعب دورا، ولهذا السبب نطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أنه وفقًا لواشنطن، يمكن لبكين استخدام نفوذها من خلال إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن عمليات إطلاق الصواريخ التي تعتبرها الولايات المتحدة، "أعمالا مزعزعة للاستقرار".
وأعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أن ذلك يزيد التوترات ويمكن أن يزعزع الأمن الإقليمي.
وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.
وكانت أنباء أفادت في وقت سابق، بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة مطار سونان بالقرب من بيونغ يانغ، وسقط على بعد 200 كيلومتر من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، إنه إذا تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على طول مسار تقليدي، فسيكون بإمكانه أن يطير لنحو 15 ألف كيلومتر ويصل إلى الأراضي الأمريكية.
وبالفعل، اختبرت كوريا الشمالية في مارس/ آذار الماضي، صاروخ "هواسونغ -17"، الذي ظل في الجو لمدة 71 دقيقة، وغطى مسافة 1100 كيلومتر.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
مناورات جوية مشتركة لقوات كوريا الجنوبية وأمريكا ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخ باليستي
10:12 GMT
وعندها تم الإطلاق أيضًا بزاوية "أعلى" من المعتاد. وافترض الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أطلق "عموديًا"، في حين صرحت وزارة الدفاع اليابانية أنه مع المسار التقليدي، يمكن أن يصل مدى الصاروخ إلى 15000 كيلومتر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала