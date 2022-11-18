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https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الأمريكي-صاروخ-كوريا-الشمالية-الأخير-لم-يشكل-تهديدا-لنا-أو-لحلفائنا-1070293044.html
الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا
الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا
أعلنت قيادة العمليات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، لم يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T08:08+0000
2022-11-18T08:08+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت القيادة الأمريكية، في بيان، "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي؛ ونتشاور مع كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع الحلفاء والشركاء في المنطقة".وأضافت أن "الولايات المتحدة تدين مثل هذه الأعمال، وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية ومزعزعة للاستقرار".وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح اليوم في تمام الساعة 10:14 (04:14 بتوقيت موسكو) باتجاه الشرق.وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الياباني-صاروخ-كوريا-الشمالية-يمكن-أن-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-إذا-تم-إطلاقه-على-مسار-مختلف-1070290856.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا

08:08 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEرجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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أعلنت قيادة العمليات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، لم يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت القيادة الأمريكية، في بيان، "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي؛ ونتشاور مع كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدين مثل هذه الأعمال، وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية ومزعزعة للاستقرار".

وتابعت "توصلنا إلى أن ما حدث، لا يشكل تهديدا مباشرا للمواطنين أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا؛ فإننا سنواصل مراقبة الوضع".

وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح اليوم في تمام الساعة 10:14 (04:14 بتوقيت موسكو) باتجاه الشرق.

وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.
إطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف
04:04 GMT
وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.

ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.

ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.

بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
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