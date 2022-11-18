https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الأمريكي-صاروخ-كوريا-الشمالية-الأخير-لم-يشكل-تهديدا-لنا-أو-لحلفائنا-1070293044.html

الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا

الجيش الأمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الأخير لم يشكل تهديدا لنا أو لحلفائنا

أعلنت قيادة العمليات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، لم يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T08:08+0000

2022-11-18T08:08+0000

2022-11-18T08:08+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت القيادة الأمريكية، في بيان، "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي؛ ونتشاور مع كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك مع الحلفاء والشركاء في المنطقة".وأضافت أن "الولايات المتحدة تدين مثل هذه الأعمال، وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية ومزعزعة للاستقرار".وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، صباح اليوم في تمام الساعة 10:14 (04:14 بتوقيت موسكو) باتجاه الشرق.وعند الساعة 11:23 (05:23 بتوقيت موسكو)، سقط الصاروخ على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.وحلق الصاروخ لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا؛ وجاء المسار العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.ووفقًا لتحليل وزارة الدفاع اليابانية، عند إطلاقه على طول مسار تقليدي، يمكن للصاروخ أن يحلق 15000 كيلومترا، ويصل إلى الولايات المتحدة؛ واستغرقت رحلة الصاروخ 69 دقيقة.ومنذ بداية العام الجاري، أجرت كوريا الشمالية 34 عملية إطلاق صاروخي، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا لهذه الدولة، يبلغ 4.5 ألف كيلومترا.بدورها، علقت كوريا الشمالية، بأن كل هذا النشاط العسكري، هو رد على "الاستفزازات" الكورية الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الياباني-صاروخ-كوريا-الشمالية-يمكن-أن-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-إذا-تم-إطلاقه-على-مسار-مختلف-1070290856.html

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