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https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الياباني-صاروخ-كوريا-الشمالية-يمكن-أن-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-إذا-تم-إطلاقه-على-مسار-مختلف-1070290856.html
الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف
الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف
قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، يوم الجمعة، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، كان يمكن أن يسافر... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T04:04+0000
2022-11-18T04:31+0000
بحر اليابان
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طوكيو - سبوتنيك.وقال هامادا في مؤتمر صحفي: "إذا قمنا بالحساب بناء على مسار الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، لكان من الممكن أن يتجاوز المدى 15000 كيلومتر، بما في ذلك الأراضي الأمريكية".وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
https://sputnikarabic.ae/20221118/كيشيدا-يعتقد-أن-صاروخ-كوريا-الشمالية-قد-سقط-بالقرب-من-جزيرة-هوكايدو-اليابانية--1070290579.html
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بحر اليابان
بحر اليابان

الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف

04:04 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 04:31 GMT 18.11.2022)
© AP Photo / JUNG YEON-JEإطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / JUNG YEON-JE
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قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، يوم الجمعة، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، كان يمكن أن يسافر لأكثر من 15000 كيلومتر (9320 ميلا) ويصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف.
طوكيو - سبوتنيك.وقال هامادا في مؤتمر صحفي: "إذا قمنا بالحساب بناء على مسار الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، لكان من الممكن أن يتجاوز المدى 15000 كيلومتر، بما في ذلك الأراضي الأمريكية".
وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية
02:59 GMT
وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
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