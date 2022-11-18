https://sputnikarabic.ae/20221118/الجيش-الياباني-صاروخ-كوريا-الشمالية-يمكن-أن-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-إذا-تم-إطلاقه-على-مسار-مختلف-1070290856.html

الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف

الجيش الياباني: صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف

قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، يوم الجمعة، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، كان يمكن أن يسافر... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T04:04+0000

2022-11-18T04:04+0000

2022-11-18T04:31+0000

بحر اليابان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101737/54/1017375414_0:170:3543:2163_1920x0_80_0_0_708bc122f69952503c5d2deda75b8d1c.jpg

طوكيو - سبوتنيك.وقال هامادا في مؤتمر صحفي: "إذا قمنا بالحساب بناء على مسار الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، لكان من الممكن أن يتجاوز المدى 15000 كيلومتر، بما في ذلك الأراضي الأمريكية".وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.

https://sputnikarabic.ae/20221118/كيشيدا-يعتقد-أن-صاروخ-كوريا-الشمالية-قد-سقط-بالقرب-من-جزيرة-هوكايدو-اليابانية--1070290579.html

بحر اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بحر اليابان