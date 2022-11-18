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الدفاع الأمريكية تستبعد إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب
الدفاع الأمريكية تستبعد إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب
استبعد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، اليوم الجمعة، إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب، بسبب توريد الأسلحة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T16:44+0000
2022-11-18T16:44+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال كول خلال مناقشة: "أعتقد أنه على المدى القصير، فإن قضية إحياء الاتفاق النووي الإيراني ليست على جدول الأعمال في حالة تهاجم فيها الطائرات الإيرانية من دون طيار المدن الأوكرانية، وتعامل الحكومة الإيرانية شعبها بوحشية".وأشار نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "إيران اليوم أقرب إلى إمكانية صنع أسلحة نووية من أي وقت مضى".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أمس الخميس، بأن الغرب يتهم روسيا وإيران بتوريد الطائرات المسيرة لإخفاء فشلهم في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الخارجية-الروسية-الغرب-يتهم-إيران-بتوريد-المسيرات-لإخفاء-عدم-قدرته-على-تنفيذ-الاتفاق-النووي-1070262148.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني

الدفاع الأمريكية تستبعد إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب

16:44 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
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استبعد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، اليوم الجمعة، إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب، بسبب توريد الأسلحة المزعومة إلى روسيا، والاحتجاجات المستمرة في إيران.
وقال كول خلال مناقشة: "أعتقد أنه على المدى القصير، فإن قضية إحياء الاتفاق النووي الإيراني ليست على جدول الأعمال في حالة تهاجم فيها الطائرات الإيرانية من دون طيار المدن الأوكرانية، وتعامل الحكومة الإيرانية شعبها بوحشية".
وأشار نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "إيران اليوم أقرب إلى إمكانية صنع أسلحة نووية من أي وقت مضى".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أمس الخميس، بأن الغرب يتهم روسيا وإيران بتوريد الطائرات المسيرة لإخفاء فشلهم في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
الخارجية الروسية: الغرب يتهم إيران بتوريد المسيرات لإخفاء عدم قدرته على تنفيذ الاتفاق النووي
أمس, 06:01 GMT
وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
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