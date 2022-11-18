https://sputnikarabic.ae/20221118/الدفاع-الروسية-اعتراض-10-قذائف-من-طراز-أوراغان-وهيمارس-في-دونيتسك-وخاركوف-1070297229.html

الدفاع الروسية: اعتراض 10 قذائف من طراز "أوراغان" و"هيمارس" في دونيتسك وخاركوف

الدفاع الروسية: اعتراض 10 قذائف من طراز "أوراغان" و"هيمارس" في دونيتسك وخاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض 10 قذائف من طراز "أوراغان" و"هيمارس" في مناطق ستريلكا بخاركوف وماكييفكا وإيلوفايسك بدونيتسك. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T11:30+0000

2022-11-18T11:30+0000

2022-11-18T11:30+0000

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم عتراض 10 قذائف من طراز "أوراغان" و"هيمارس" في مناطق ستريلكا بخاركوف وماكييفكا وإيلوفايسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال يوم واحد".وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا مضادًا أوكرانيًا في منطقة سلادكو وفلاديميروفكا وبافلوفكا في منطقة دونيتسك، وذلك في محاولة لوقف تقدم الجيش الروسي قُتل خلال الهجوم أكثر من 100 جندي أوكراني.وقالت الوزارة إن "دبابة وثلاث عربات مشاة وناقلتي جند مدرّعتين وسبع مركبات دمرت، بعد محاولة العدو شن هجوم مضاد في مناطق من سلادكوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل وقف تقدم القوات الروسية. وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي أوقف محاولة القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه قرية تشيرفونوبوفكا في منطقة لوغانسك.وأشير إلى أنه تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير دبابتين وخمس عربات مدرعة.وفي سياق متصل، أوضحت الدفاع الروسية أن جميع الصواريخ عالية الدقة التي أطلقت من البحر أصابت أهداف المحددة.وأكدت وزارة الدفاع على أن جميع الصواريخ أصيبت منشآت إنتاج لتصنيع الأسلحة الصاروخية وتم تدمير ترسانة من أسلحة المدفعية قدمتها دول غربية.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

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