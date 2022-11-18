https://sputnikarabic.ae/20221118/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لمقاتلة-روسية-سو-35-تدمر-مقاتلة-أوكرانية---1070293718.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لمقاتلة روسية "سو 35" تدمر مقاتلة أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لمقاتلة روسية "سو 35" تدمر مقاتلة أوكرانية
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لطائرة من طراز "سو إس 35" تابعة للقوات الجوية تصيب أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T08:41+0000
2022-11-18T08:41+0000
2022-11-18T08:53+0000
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" المقطع الذي يوضح لحظة اكتشاف الطيار الروسي هدفا، وعمل على تدميره مباشرة.وقال الطيار بعد إتمام عمليته "أثناء قيامي بدوريات في المجال الجوي اكتشفت هدفا جويا وعرفته على أنه طائرة معادية ثم أطلقت الصاروخ عليه وواصلت الطيران في خط مستقيم لإلقاء النظرة على الهدف".وأضاف الطيار بالقول إن "الصاروخ أصاب الهدف وتم تدمير بشكل كامل".
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لمقاتلة روسية "سو 35" تدمر مقاتلة أوكرانية
08:41 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لطائرة من طراز "سو إس 35" تابعة للقوات الجوية تصيب أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونشرت وزارة الدفاع على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" المقطع الذي يوضح لحظة اكتشاف الطيار الروسي هدفا، وعمل على تدميره مباشرة.
وقال الطيار بعد إتمام عمليته "أثناء قيامي بدوريات في المجال الجوي اكتشفت هدفا جويا وعرفته على أنه طائرة معادية ثم أطلقت الصاروخ عليه وواصلت الطيران في خط مستقيم لإلقاء النظرة على الهدف".
وأضاف الطيار بالقول إن "الصاروخ أصاب الهدف وتم تدمير بشكل كامل".