https://sputnikarabic.ae/20221118/الرئيس-الفرنسي-خلال-قمة-أبيك-لا-للهيمنة-والمواجهة-1070291115.html

الرئيس الفرنسي خلال قمة أبيك: لا للهيمنة والمواجهة

الرئيس الفرنسي خلال قمة أبيك: لا للهيمنة والمواجهة

حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، على إنهاء "المواجهة" في آسيا حيث حدد رؤيته لمشاركة فرنسا مع المنطقة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار فرنسا

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وقال ماكرون لقادة الأعمال على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: "نحن لا نؤمن بالهيمنة، ولا نؤمن بالمواجهة، ونؤمن بالاستقرار".وأضاف الرئيس الفرنسي إن فرنسا تريد أن تلعب دورا في تحقيق الاستقرار في المنطقة لتجنب المواجهة.وتابع ماكرون في خطابه، الذي ألقاه باللغة الإنجليزية: "نحن في الغابة ولدينا فيلان كبيران، يحاولان أن يصبحا متوترين أكثر فأكثر".وأضاف: "إذا أصبحوا متوترين للغاية وبدأوا الحرب، فستكون مشكلة كبيرة لبقية الغابة. أنتم بحاجة إلى تعاون الكثير من الحيوانات الأخرى: النمور والقرود وما إلى ذلك".كما حث الرئيس الفرنسي الدول الآسيوية على الانضمام إلى "الإجماع المتزايد" ضد الصراع في أوكرانيا، وأخبرها أن الحرب "مشكلتكم" أيضا.ويحضر ماكرون قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تضم 21 دولة في بانكوك حيث يسعى إلى إعادة إطلاق استراتيجية فرنسا للمنطقة في مواجهة المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.وقال ماكرون إن المجتمع الدولي يواجه أزمات متداخلة، من تغير المناخ إلى الاضطرابات الاقتصادية، وهناك حاجة إلى استجابة منسقة.ومن المقرر أن يعقد منتدى "أبيك" في بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر.

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