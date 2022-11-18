https://sputnikarabic.ae/20221118/السليمانية-انتشال-آخر-ضحايا-انفجار-مجمع-سكني-والحصيلة-ترتفع-إلى-15-قتيلا-1070306399.html
السليمانية... انتشال آخر ضحايا انفجار مجمع سكني والحصيلة ترتفع إلى 15 قتيلا
السليمانية... انتشال آخر ضحايا انفجار مجمع سكني والحصيلة ترتفع إلى 15 قتيلا
أعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان سمالي العراق، انتشال آخر جثة من ضحايا الانفجار من تحت الانقاض، مشيرة إلى أن الحصيلة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T15:01+0000
2022-11-18T15:01+0000
2022-11-18T15:01+0000
العراق
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدير الدفاع المدني بالمحافظة، على ما نقلت شبكة " رووداو" الإعلامية الكردية.وبحسب المصدر ذاته "تم إخراج آخر جثة كانت موجودة تحت ركام المنزل الذي انهار جراء الانفجار ليلة أمس".وأضاف المسؤول الكردي: "منذ ليلة أمس تمكنا من إخراج 15 جثّة إضافة إلى 12 مصابا كانوا على قيد الحياة".وكشف أن سبب الانفجار وبشكل مرجح هو منظومة الغاز، موضحا أن أحد عمال الصيانة غير المختصين حاول إصلاح نظام التدفئة المركزية للمنزل (شوفاج)، ووقعت الكارثة نتيجة لتسرّب الغاز.وعلى مدى 17 ساعة، شارك أكثر من 10 فرق من الدفاع المدني والصحة في عمليات البحث والإنقاذ، بمشاركة سكان المنطقة.وكان غالبية ضحايا الانفجار من الأطفال والنساء، فيما نقل المصابون إلى المستشفى بعد انتشالهم من تحت الأنقاض، ولا تزال توصف حالة بعضهم بغير المستقرة.
https://sputnikarabic.ae/20221117/العراق-مقتل-6-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-إثر-انفجار-مجمع-سكني-1070285937.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السليمانية... انتشال آخر ضحايا انفجار مجمع سكني والحصيلة ترتفع إلى 15 قتيلا
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان سمالي العراق، انتشال آخر جثة من ضحايا الانفجار من تحت الانقاض، مشيرة إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا وصلت إلى 15 شخصاً حتى الآن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدير الدفاع المدني بالمحافظة، على ما نقلت شبكة
" رووداو" الإعلامية الكردية.
وبحسب المصدر ذاته "تم إخراج آخر جثة كانت موجودة تحت ركام المنزل الذي انهار جراء الانفجار ليلة أمس".
وأضاف المسؤول الكردي: "منذ ليلة أمس تمكنا من إخراج 15 جثّة إضافة إلى 12 مصابا كانوا على قيد الحياة".
وكشف أن سبب الانفجار وبشكل مرجح هو منظومة الغاز، موضحا أن أحد عمال الصيانة غير المختصين حاول إصلاح نظام التدفئة المركزية للمنزل (شوفاج)، ووقعت الكارثة نتيجة لتسرّب الغاز.
وعلى مدى 17 ساعة، شارك أكثر من 10 فرق من الدفاع المدني والصحة في عمليات البحث والإنقاذ، بمشاركة سكان المنطقة.
وكان غالبية ضحايا الانفجار
من الأطفال والنساء، فيما نقل المصابون إلى المستشفى بعد انتشالهم من تحت الأنقاض، ولا تزال توصف حالة بعضهم بغير المستقرة.