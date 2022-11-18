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https://sputnikarabic.ae/20221118/السويد-توثق-الأضرار-الجسيمة-التي-لحقت-بخطوط-التيار-الشمالي-نتيجة-الانفجارات-1070293843.html
السويد توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط "التيار الشمالي" نتيجة الانفجارات
السويد توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط "التيار الشمالي" نتيجة الانفجارات
قال جهاز الأمن السويدي إن التحقيق في الحادث الذي وقع في "التيار الشمالي" أظهر أنه كان عملية تخريبية، وتم توثيق أضرار كبيرة لأنابيب الغاز نتيجة الانفجارات،... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T08:42+0000
2022-11-18T08:51+0000
العالم
السويد
التيار الشمالي
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وبحسب البيان، فإن جهاز الأمن السويدي "يعمل جاهدا، للتحقيق في انفجارات خط الأنابيب.وأكد البيان الصحفي أن "هذا التحقيق يظهر أن الأنابيب تعرضت لعمليات تخريب جسيمة".ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي، عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2) من دون أضرار.
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العالم, السويد, التيار الشمالي
العالم, السويد, التيار الشمالي

السويد توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط "التيار الشمالي" نتيجة الانفجارات

08:42 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 18.11.2022)
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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قال جهاز الأمن السويدي إن التحقيق في الحادث الذي وقع في "التيار الشمالي" أظهر أنه كان عملية تخريبية، وتم توثيق أضرار كبيرة لأنابيب الغاز نتيجة الانفجارات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة.
وبحسب البيان، فإن جهاز الأمن السويدي "يعمل جاهدا، للتحقيق في انفجارات خط الأنابيب.
وأكد البيان الصحفي أن "هذا التحقيق يظهر أن الأنابيب تعرضت لعمليات تخريب جسيمة".
ووقعت الهجمات التي استهدفت خطي "التيار الشمالي"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك، إنها لا تستبعد أن يكون ما حدث تخريب متعمد.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية، تتعلق بعمل إرهابي دولي، عقب الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.
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يشار إلى أن ثلاثة خطوط من منظومة "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي، وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2) من دون أضرار.
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