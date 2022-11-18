https://sputnikarabic.ae/20221118/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يؤكدان-على-أهمية-التنفيذ-الشامل-والكامل-لـ-صفقة-الحبوب-1070300499.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب"
الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب"
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مبادرة إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:24+0000
2022-11-18T12:24+0000
2022-11-18T12:24+0000
روسيا
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وأشار بيان الكرملين إلى أنه "تم بحث جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تمت الإشارة إلى الديناميات الإيجابية للتجارة والعلاقات الاقتصادية، والتعزيز المنهجي للمشاريع المشتركة الهامة، بما في ذلك في صناعة الطاقة النووية.وأضاف البيان: "تم التركيز على آفاق تنفيذ المبادرة التي طرحها الرئيس الروسي في شهر تشرين الأةل/ أكتوبر وبدعم من رجب طيب أردوغان لإنشاء مركز للغاز في تركيا".وجاء في بيان الكرملين: "مع الأخذ في الاعتبار تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يومًا أخرى لاتفاقيات إسطنبول المؤرخة في 22 تموز/يوليو، من هذا العام، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، شدد فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لهذه "الحزمة" من الاتفاقات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب"
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مبادرة إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية.
وأشار بيان الكرملين إلى أنه "تم بحث جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تمت الإشارة إلى الديناميات الإيجابية للتجارة والعلاقات الاقتصادية، والتعزيز المنهجي للمشاريع المشتركة الهامة، بما في ذلك في صناعة الطاقة النووية.
وأضاف البيان: "تم التركيز على آفاق تنفيذ المبادرة التي طرحها الرئيس الروسي في شهر تشرين الأةل/ أكتوبر وبدعم من رجب طيب أردوغان لإنشاء مركز للغاز في تركيا".
وجاء في بيان الكرملين: "مع الأخذ في الاعتبار تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يومًا أخرى لاتفاقيات إسطنبول المؤرخة في 22 تموز/يوليو، من هذا العام، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، شدد فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لهذه "الحزمة" من الاتفاقات".