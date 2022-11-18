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https://sputnikarabic.ae/20221118/الكرملين-يرحب-بتأكيد-السويد-فرضية-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي-1070299176.html
الكرملين يرحب بتأكيد السويد فرضية الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"
الكرملين يرحب بتأكيد السويد فرضية الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب بتأكيد السويد للبيانات حول فرضية الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T11:54+0000
2022-11-18T11:54+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع إن البيانات قد بدأت بالفعل تظهر لتأكيد العمل التخريبي أو العمل الإرهابي - يمكنكم تسميته كما تشاؤون - هذا يؤكد مرة أخرى المعلومات التي كانت لدى الجانب الروسي. ومن المهم جدًا عدم التوقف، ومن المهم جدًا العثور على من يقف وراء هذا الانفجار؟".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن السويدي، أن التحقيق في الحادث الذي وقع في خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، أظهر أنه كان عملا تخريبًيا، وتم توثيق أضرار كبيرة لحقت بأنابيب الغاز نتيجة التفجيرات.وتمت الإشارة إلى أنه في سياق التحقيقات التي أجريت في بحر البلطيق: "تم بدقة توثيق الأضرار الكبيرة التي لحقت بأنابيب الغاز نتيجة الانفجارات".وكانت خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" قد تعرضت لأعمال تخريبية، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أكدت الشركة المشغلة للخطوط "نورد ستريم أي جي" أن الأنابيب تعرضت لضرر غير مسبوق، مشيرة إلى صعوبة تقدير جدول زمني للإصلاح.وفتح مكتب المدعي العام في روسيا بإجراءات قضية قانونية تصنف هذه الأعمال على أنها إرهاب دولي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يجري تحقيقاته في الأسباب المحتملة لوقوع هذه الأضرار.
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روسيا, أخبار العالم الآن

الكرملين يرحب بتأكيد السويد فرضية الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"

11:54 GMT 18.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب بتأكيد السويد للبيانات حول فرضية الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" مشددا على أنه من المهم العثور على من يقف وراء هذا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع إن البيانات قد بدأت بالفعل تظهر لتأكيد العمل التخريبي أو العمل الإرهابي - يمكنكم تسميته كما تشاؤون - هذا يؤكد مرة أخرى المعلومات التي كانت لدى الجانب الروسي. ومن المهم جدًا عدم التوقف، ومن المهم جدًا العثور على من يقف وراء هذا الانفجار؟".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن السويدي، أن التحقيق في الحادث الذي وقع في خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، أظهر أنه كان عملا تخريبًيا، وتم توثيق أضرار كبيرة لحقت بأنابيب الغاز نتيجة التفجيرات.
وتمت الإشارة إلى أنه في سياق التحقيقات التي أجريت في بحر البلطيق: "تم بدقة توثيق الأضرار الكبيرة التي لحقت بأنابيب الغاز نتيجة الانفجارات".
وكانت خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" قد تعرضت لأعمال تخريبية، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أكدت الشركة المشغلة للخطوط "نورد ستريم أي جي" أن الأنابيب تعرضت لضرر غير مسبوق، مشيرة إلى صعوبة تقدير جدول زمني للإصلاح.
وفتح مكتب المدعي العام في روسيا بإجراءات قضية قانونية تصنف هذه الأعمال على أنها إرهاب دولي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يجري تحقيقاته في الأسباب المحتملة لوقوع هذه الأضرار.
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