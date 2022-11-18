https://sputnikarabic.ae/20221118/الكرملين-يرحب-بتأكيد-السويد-فرضية-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي-1070299176.html

الكرملين يرحب بتأكيد السويد فرضية الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"

الكرملين يرحب بتأكيد السويد فرضية الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب بتأكيد السويد للبيانات حول فرضية الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T11:54+0000

2022-11-18T11:54+0000

2022-11-18T11:54+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع إن البيانات قد بدأت بالفعل تظهر لتأكيد العمل التخريبي أو العمل الإرهابي - يمكنكم تسميته كما تشاؤون - هذا يؤكد مرة أخرى المعلومات التي كانت لدى الجانب الروسي. ومن المهم جدًا عدم التوقف، ومن المهم جدًا العثور على من يقف وراء هذا الانفجار؟".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن السويدي، أن التحقيق في الحادث الذي وقع في خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، أظهر أنه كان عملا تخريبًيا، وتم توثيق أضرار كبيرة لحقت بأنابيب الغاز نتيجة التفجيرات.وتمت الإشارة إلى أنه في سياق التحقيقات التي أجريت في بحر البلطيق: "تم بدقة توثيق الأضرار الكبيرة التي لحقت بأنابيب الغاز نتيجة الانفجارات".وكانت خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" قد تعرضت لأعمال تخريبية، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أكدت الشركة المشغلة للخطوط "نورد ستريم أي جي" أن الأنابيب تعرضت لضرر غير مسبوق، مشيرة إلى صعوبة تقدير جدول زمني للإصلاح.وفتح مكتب المدعي العام في روسيا بإجراءات قضية قانونية تصنف هذه الأعمال على أنها إرهاب دولي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يجري تحقيقاته في الأسباب المحتملة لوقوع هذه الأضرار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار العالم الآن