https://sputnikarabic.ae/20221118/الكرملين-يكشف-عن-اتصال-بين-بوتين-وأردوغان-1070295215.html
الكرملين يكشف عن اتصال بين بوتين وأردوغان
الكرملين يكشف عن اتصال بين بوتين وأردوغان
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيًا اليوم مع نظيره التركي، رجب طيب... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T09:55+0000
2022-11-18T09:55+0000
2022-11-18T10:13+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "تم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".وأشار بيسكوف في رده على أسئلة الصحفيين أنه سيتم نشر بيان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي في المستقبل القريب وستكون هناك مكالمة دولية أخرى بعد الظهر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يكشف عن اتصال بين بوتين وأردوغان
09:55 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيًا اليوم مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال بيسكوف للصحفيين: "تم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وأشار بيسكوف في رده على أسئلة الصحفيين أنه سيتم نشر بيان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي في المستقبل القريب وستكون هناك مكالمة دولية أخرى بعد الظهر".