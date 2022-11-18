https://sputnikarabic.ae/20221118/المال-أولا-خديجة-جنكيز-تعلق-على-طلب-إدارة-بايدن-بمنح-محمد-بن-سلمان-الحصانة-1070292422.html

"المال أولا"... خديجة جنكيز تعلق على طلب إدارة بايدن بمنح محمد بن سلمان الحصانة

"المال أولا"... خديجة جنكيز تعلق على طلب إدارة بايدن بمنح محمد بن سلمان الحصانة

علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على إعلان الإدارة الأمريكية أنها تقدمت بطلب للقضاء لمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T07:23+0000

2022-11-18T07:23+0000

2022-11-18T07:23+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

تقرير خاشقجي

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وقالت جنكيز عبر تويتر: "منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لمحمد بن سلمان".وأضافت "لم يكن قرارًا توقعه الجميع.. اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مرة أخرى، جاء المال أولاً.. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أنا".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد طالبت بمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة في قضية مقتل خاشقجي.وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بذلك لأن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.وأكدت أن الطلب يستند إلى القانون العام والدولي القديم، وليس انعكاسًا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

https://sputnikarabic.ae/20221118/أمريكا-تسعى-لمنح-ولي-العهد-السعودي-حصانة-في-قضية-خاشقجي-1070292012.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, تقرير خاشقجي