https://sputnikarabic.ae/20221118/الهيدروجين-الأخضر-عوائده-على-الاقتصاد-والمناخ-1070300133.html

الهيدروجين الأخضر... عوائده على الاقتصاد والمناخ

الهيدروجين الأخضر... عوائده على الاقتصاد والمناخ

الهيدروجين الأخضر.. ثروة العالم النظيفة لمستقبل خال من التلوث، فهو البديل العصري الصحفي الصديق للبيئة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T12:13+0000

2022-11-18T12:13+0000

2022-11-18T12:13+0000

راديو

وسائط متعددة

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1070299918_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_9f1fcec51f5325728f3bf6cfe8641f39.png

الهيدروجين الأخضر... عوائده على الاقتصاد والمناخ الهيدروجين الأخضر... عوائده على الاقتصاد والمناخ

الهيدروجين الأخضر عبارة عن وقود عالمي خفيف، ينشأ عن طريق التفاعلات الكيميائية في ما يُعرف بالتحليل الكهربائي، حيث تعتمد هذه الطريقة على التيار الكهربائي من أجل فصل الهيدروجين عن الأكسجين داخل الماء. ينتج عن هذه العملية الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، دون انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، توقيع عدة اتفاقيات إطارية بين تحالف شركات، لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر. كما وقعت الحكومتان الأردنية والإماراتية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر كوب27.ويوقع الصندوق السيادي السعودي، اتفاقيات مع أربع شركات من كوريا الجنوبية لبناء مصنع جديد للهيدروجين الأخضر والأمونيا.وقال الخبير البيئي، أحمد صالح، إن الوقود الأحفوري سيبقى الأكثر انتشارا في العقود القادمة على اعتبار أنه الأكثر اعتمادية والاستهلاك من الدول.وأوضح الخبير في الأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي، أشرف كمال، أن الطاقة المتجددة لا تشكل أكثر من 15 في المئة من الطاقة على مستوى العالم لذلك من الضروري توفير بيئة أكبر تعتمد على الطاقة المتجددة حتى لا تتضرر البيئة أكثر.وأكد أن استخدام الهيدروجين الأخضر يؤدي إلى طاقة نظيفة وتحسن البيئة الصناعية والزراعية، فضلا عن أن الهيدروجين يصلح للاستخدام في الأفران العالية المترفعة الحرارة، كما أنه يدخل في صناعة الأسمدة والأمونيا المستخدمة في الزراعة.وشدد الخبير الاقتصادي، مازن ارشيد، على ضرورة تنويع الوصول إلى طاقة بديلة للوقود الأحفوري المتذبذب الأسعار بشكل دائم والأكثر عرضة لعدم الاستقرار في الأزمات السياسية والصحية.وأضاف أن التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية واختلاف درجات الحرارة كلها عوامل تعطي أفضلية أيضا للطاقة المتجددة.وذكر أن الدول العربية تتوجه إلى اللحاق بركب التحول للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة بمختلف أنواعها، لأنها تساعد في تقليل التكاليف على الدول المستورد للطاقة.وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بالهيدروجين الأخضر فحسب، فهناك تحولات نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية سواء في مصر أو السعودية والأردن والإمارات.وأضافت أن المنطقة العربية من أكثر المناطق الواعدة في مجال الطاقة النظيفة بالرغم أنها متأثرة بالتغيرات المناخية لكن الانبعاثات الناتجة عنها نسبتها أقل من باقي الدول الكبرى.إعداد وتقديم: عبد الله حميد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, وسائط متعددة, مساحة حرة, аудио