https://sputnikarabic.ae/20221118/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تدعو-روسيا-لمغادرة-أراضي-محطة-زابوروجيه-1070292708.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا لمغادرة أراضي محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا لمغادرة أراضي محطة زابوروجيه
دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن "مزاعم لا أساس لها" للسيطرة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما جاء بقرار المنظمة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T07:47+0000
2022-11-18T07:47+0000
2022-11-18T07:47+0000
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوكالة: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو اروسيا إلى سحب أفرادها العسكريين وغيرهم من محطة زابوروجيه على الفور، حتى تستعيد السلطات الأوكرانية سيطرتها على المحطة".وتتحدث الوثيقة عن "قلق بالغ من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية بعد قصف مدفعي على المناطق المحيطة"، في الوقت نفسه لم تحدد الوثيقة من يقوم بهذه الهجمات.ولفتت الوكالة الانتباه أيضا إلى "الضغوط التي مورست على العاملين الأوكرانيين في المحطة، لكن الوثيقة لا تقدم أي حقائق داعمة أيضا.وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء الماضي، أن خطة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية "واقعية للغاية".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق، أنها لم ترصد أي أنشطة غير معلنة في المواقع النووية الأوكرانية التي فحصتها، بعدما اتهمت روسيا نظام كييف بتنفيذ أنشطة غير معلنة في عدد من المواقع النووية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الخارجية-الروسية-من-الضروري-الاتفاق-على-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-في-أقرب-وقت-ممكن--1070262497.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا لمغادرة أراضي محطة زابوروجيه
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دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن "مزاعم لا أساس لها" للسيطرة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما جاء بقرار المنظمة.
وجاء في بيان الوكالة
: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو اروسيا إلى سحب أفرادها العسكريين وغيرهم من محطة زابوروجيه على الفور، حتى تستعيد السلطات الأوكرانية سيطرتها على المحطة".
وتتحدث الوثيقة عن "قلق بالغ من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية بعد قصف مدفعي على المناطق المحيطة"، في الوقت نفسه لم تحدد الوثيقة من يقوم بهذه الهجمات.
ولفتت الوكالة الانتباه أيضا إلى "الضغوط التي مورست على العاملين الأوكرانيين في المحطة، لكن الوثيقة لا تقدم أي حقائق داعمة أيضا.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء الماضي، أن خطة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه
للطاقة النووية "واقعية للغاية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق، أنها لم ترصد أي أنشطة غير معلنة في المواقع النووية الأوكرانية التي فحصتها، بعدما اتهمت روسيا نظام كييف بتنفيذ أنشطة غير معلنة في عدد من المواقع النووية الأوكرانية.