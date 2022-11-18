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https://sputnikarabic.ae/20221118/انخفاض-سعر-النفط-العماني-بأكثر-من-3-دولارات-في-ختام-تداولات-الأسبوع-1070294768.html
انخفاض سعر النفط العماني بأكثر من 3 دولارات في ختام تداولات الأسبوع
انخفاض سعر النفط العماني بأكثر من 3 دولارات في ختام تداولات الأسبوع
انخفض سعر النفط العُماني، اليوم الجمعة، بمقدار 3.03 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس البالغ 87.20 دولارا أمريكيا. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T09:37+0000
2022-11-18T09:37+0000
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ونقل موقع "بوابة الأخبار" أن النفط في سلطنة عمان بصدد تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لمعدلات الفائدة الأمريكية، فضلا عن توقعات ضعف طلب الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بفيروس كوفيد-19.يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلغ 90 دولارا أمريكيا و 80 سنتا للبرميل، منخفضا 6 دولارات أمريكية و 20 سنتا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن وزارة المالية العمانية، كانت قد أعلنت أنها حققت فائضا ماليا بالميزانية العامة بمقدار 1.123 مليار ريال (2.920 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.وأضافت الوزارة عبر تويتر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4% على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مسجلة 10.567 مليار ريال.وأوضحت الوزارة أن السبب في زيادة الإيرادات هو ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ حجم الإنفاق في نفس الفترة 9.444 مليار ريال.
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العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان

انخفاض سعر النفط العماني بأكثر من 3 دولارات في ختام تداولات الأسبوع

09:37 GMT 18.11.2022
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استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
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انخفض سعر النفط العُماني، اليوم الجمعة، بمقدار 3.03 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس البالغ 87.20 دولارا أمريكيا.
ونقل موقع "بوابة الأخبار" أن النفط في سلطنة عمان بصدد تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لمعدلات الفائدة الأمريكية، فضلا عن توقعات ضعف طلب الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بفيروس كوفيد-19.
يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلغ 90 دولارا أمريكيا و 80 سنتا للبرميل، منخفضا 6 دولارات أمريكية و 20 سنتا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن وزارة المالية العمانية، كانت قد أعلنت أنها حققت فائضا ماليا بالميزانية العامة بمقدار 1.123 مليار ريال (2.920 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت الوزارة عبر تويتر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4% على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مسجلة 10.567 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن السبب في زيادة الإيرادات هو ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ حجم الإنفاق في نفس الفترة 9.444 مليار ريال.
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