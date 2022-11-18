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موسكو حول قيام الجيش الأوكراني بإعدام أسرى روس: لن يفلت أحد من العقاب
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221118/باحث-بريطاني-يؤكد-فشل-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أوكرانيا--1070311994.html
باحث بريطاني يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
باحث بريطاني يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
أكد الباحث والأستاذ المشارك في الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة "ويبستر" في فيينا، رالف شيلهامر، في مقال نشره في الفترة الأخيرة أن الصراع في أوكرانيا كشف عن... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T17:22+0000
2022-11-18T17:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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ونشر الباحث البيرطاني مقالا في مجلة "Spiked" جاء فيه أن "الصراع في أوكرانيا كان بمثابة أول اختبار حقيقي للاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض أن يثبت قدرته على العمل كلاعب جيوسياسي مستقل".وأشار شيلهامر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه المدة غير قادرة على تشكيل موقف موحد حول قضية معينة.وفقا للباحث، بدأت المشكلات المتعلقة بتنسيق قرارات السياسة الخارجية في أوروبا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. حيث لم تكن دول الاتحاد الأوروبي قادرة حتى على صياغة موقف مشترك بشأن العقوبات المزعومة ضد موسكو.يذكر أنه، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعدت الدول الغربية من ضغط العقوبات ضد موسكو، لكن هذه العقوبات تسببت بزيادة في أسعار الوقود وبحدوث تضخم كبير في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة "احتواء وإضعاف روسيا" هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو التسبب بتدهور حياة الملايين من المواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221118/روسيا-والصين-تحضران-اتفاقا-للطاقة-عبر-طريق-الشرق-الأقصى-والدولار-خارج-التعاملات-1070302395.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

باحث بريطاني يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

17:22 GMT 18.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد الباحث والأستاذ المشارك في الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة "ويبستر" في فيينا، رالف شيلهامر، في مقال نشره في الفترة الأخيرة أن الصراع في أوكرانيا كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ونشر الباحث البيرطاني مقالا في مجلة "Spiked" جاء فيه أن "الصراع في أوكرانيا كان بمثابة أول اختبار حقيقي للاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض أن يثبت قدرته على العمل كلاعب جيوسياسي مستقل".

وأضاف شيلهامر: "وبعد ثمانية أشهر، أصبح من الواضح أن الاتحاد الأوروبي قد فشل".

وأشار شيلهامر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه المدة غير قادرة على تشكيل موقف موحد حول قضية معينة.

وقال: "منذ فبراير/ شباط، تسعى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تقريبا إلى تحقيق مصالحها الوطنية فقط".

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وفقا للباحث، بدأت المشكلات المتعلقة بتنسيق قرارات السياسة الخارجية في أوروبا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. حيث لم تكن دول الاتحاد الأوروبي قادرة حتى على صياغة موقف مشترك بشأن العقوبات المزعومة ضد موسكو.
يذكر أنه، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعدت الدول الغربية من ضغط العقوبات ضد موسكو، لكن هذه العقوبات تسببت بزيادة في أسعار الوقود وبحدوث تضخم كبير في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة "احتواء وإضعاف روسيا" هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو التسبب بتدهور حياة الملايين من المواطنين.
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