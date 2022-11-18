https://sputnikarabic.ae/20221118/باحث-بريطاني-يؤكد-فشل-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أوكرانيا--1070311994.html

باحث بريطاني يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

باحث بريطاني يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

أكد الباحث والأستاذ المشارك في الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة "ويبستر" في فيينا، رالف شيلهامر، في مقال نشره في الفترة الأخيرة أن الصراع في أوكرانيا كشف عن... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T17:22+0000

2022-11-18T17:22+0000

2022-11-18T17:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

اقتصاد

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ونشر الباحث البيرطاني مقالا في مجلة "Spiked" جاء فيه أن "الصراع في أوكرانيا كان بمثابة أول اختبار حقيقي للاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض أن يثبت قدرته على العمل كلاعب جيوسياسي مستقل".وأشار شيلهامر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه المدة غير قادرة على تشكيل موقف موحد حول قضية معينة.وفقا للباحث، بدأت المشكلات المتعلقة بتنسيق قرارات السياسة الخارجية في أوروبا منذ بداية العملية الروسية الخاصة. حيث لم تكن دول الاتحاد الأوروبي قادرة حتى على صياغة موقف مشترك بشأن العقوبات المزعومة ضد موسكو.يذكر أنه، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعدت الدول الغربية من ضغط العقوبات ضد موسكو، لكن هذه العقوبات تسببت بزيادة في أسعار الوقود وبحدوث تضخم كبير في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة "احتواء وإضعاف روسيا" هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو التسبب بتدهور حياة الملايين من المواطنين.

https://sputnikarabic.ae/20221118/روسيا-والصين-تحضران-اتفاقا-للطاقة-عبر-طريق-الشرق-الأقصى-والدولار-خارج-التعاملات-1070302395.html

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العالم, اقتصاد