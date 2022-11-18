https://sputnikarabic.ae/20221118/بعد-مأساة-جباليا-حماس-تناشد-العالم-إدخال-معدات-متطورة-للدفاع-المدني-في-غزة-1070317880.html
بعد مأساة جباليا.. "حماس" تناشد العالم إدخال معدات متطورة للدفاع المدني في غزة
بعد مأساة جباليا.. "حماس" تناشد العالم إدخال معدات متطورة للدفاع المدني في غزة
ناشدت حركة "حماس" المجتمع الدولي ومن سمتهم "أحرار العالم"، إلى القيام بواجبهم الإنساني ودعم الدفاع المدني عبر إدخال معدات متطورة وسيارات إطفاء بدلا من أخرى... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T21:26+0000
2022-11-18T21:26+0000
2022-11-18T21:26+0000
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جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، نشرها الموقع الرسمي للوزارة.وشدد البزم على أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006، طال كل مناحي الحياة وتأثرت به وزارة الداخلية.وأضاف "يعاني الدفاع المدني من شح في الإمكانيات، حيث يمنع الاحتلال دخول المعدات له منذ ما يزيد عن 15 عاماً".وأشار إلى أن المعدات المتوفرة حالياً لدى جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة "تعمل منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وقدرتها تتآكل عاماً بعد عام وبحاجة لتعزيز من أجل التعامل مع الأحداث الكبيرة التي تقع".وناشد المتحدث باسم داخلية غزة "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للقيام بواجبهم الإنساني والتحرك العاجل لإدخال المعدات المتطورة للدفاع المدني وسيارات الإطفاء والإنقاذ".وأوضح البزم أن "هناك مليونان و300 ألف مواطن في القطاع بحاجة للخدمات الإنسانية للدفاع المدني".ولقي 22 شخصًا مصرعهم إثر حريق شب في منزل بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أعلن الرئيس محمود عباس الحداد العام اليوم الجمعة، وتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20221117/وزارة-الداخلية-بقطاع-غزة-مصرع-20-شخصًا-إثر-حريق-في-مخيم-جباليا-شمالي-القطاع-1070286086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي
بعد مأساة جباليا.. "حماس" تناشد العالم إدخال معدات متطورة للدفاع المدني في غزة
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ناشدت حركة "حماس" المجتمع الدولي ومن سمتهم "أحرار العالم"، إلى القيام بواجبهم الإنساني ودعم الدفاع المدني عبر إدخال معدات متطورة وسيارات إطفاء بدلا من أخرى متهالكة في ظل حصار إسرائيلي خانق، وذلك بعد مأساة مصرع 22 شخصا في مخيم جباليا للاجئين جراء حريق ضخم في برج سكني.
جاء ذلك في تصريحات
للمتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، نشرها الموقع الرسمي للوزارة.
وشدد البزم على أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006، طال كل مناحي الحياة وتأثرت به وزارة الداخلية.
وأضاف "يعاني الدفاع المدني من شح في الإمكانيات، حيث يمنع الاحتلال دخول المعدات له منذ ما يزيد عن 15 عاماً".
وأشار إلى أن المعدات المتوفرة حالياً لدى جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة "تعمل منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وقدرتها تتآكل عاماً بعد عام وبحاجة لتعزيز من أجل التعامل مع الأحداث الكبيرة التي تقع".
وناشد المتحدث باسم داخلية غزة "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للقيام بواجبهم الإنساني والتحرك العاجل لإدخال المعدات المتطورة للدفاع المدني وسيارات الإطفاء والإنقاذ".
وأوضح البزم أن "هناك مليونان و300 ألف مواطن في القطاع بحاجة للخدمات الإنسانية للدفاع المدني".
ولقي 22 شخصًا مصرعهم إثر حريق شب في منزل بمنطقة تل الزعتر
في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أعلن الرئيس محمود عباس الحداد العام اليوم الجمعة، وتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح الضحايا.