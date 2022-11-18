https://sputnikarabic.ae/20221118/بوتين-وأردوغان-يؤكدان-على-أهمية-التنفيذ-الشامل-والكامل-لـ-صفقة-الحبوب--1070299405.html

بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب"

بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لـ "صفقة الحبوب". 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T12:01+0000

2022-11-18T12:01+0000

2022-11-18T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "مع الأخذ في الاعتبار تمديد (صفقة الحبوب) لمدة 120 يومًا أخرى لاتفاقيات إسطنبول المؤرخة في 22 تموز/يوليو، من هذا العام، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، شدد فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، على أهمية التنفيذ الشامل والكامل لهذه "الحزمة" من الاتفاقات".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيًا اليوم مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وقال بيسكوف للصحفيين: "تم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".وأشار بيسكوف في رده على أسئلة الصحفيين أنه سيتم نشر بيان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي في المستقبل القريب وستكون هناك مكالمة دولية أخرى بعد الظهر".وأعرب أردوغان، أمس الخميس، عن شكره الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمساهمته الرئيسية في عملية تمديد صفقة الحبوب.وكتب أردوغان على تويتر "أود أن أعرب عن امتناني للأمم المتحدة وأمينها العام السيد غوتيريش والرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي على إرادتهم القوية في القيام بكل شي من أجل تمديد الاتفاقية وأرسل تهنئة للجميع".

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