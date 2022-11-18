https://sputnikarabic.ae/20221118/بوتين-يهنئ-أمير-قطر-باستضافة-بلاده-بطولة-كأس-العالم--1070304234.html
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، استضافة الدوحة بطولة كأس العالم، متمنيا النجاح للفريق القطري. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T14:06+0000
2022-11-18T14:06+0000
2022-11-18T14:21+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102803/50/1028035037_0:177:2601:1640_1920x0_80_0_0_4674b9c2046802652d7e937bc4490d14.jpg
وبحسب بيان الكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، مع الأمير القطري، التعاون التجاري والاقتصادي والمشاريع الاستثمارية المشتركة.بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر على استضافة بلاده بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في قطر بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتمنى للمنتخب القطري أداء ناجحا في البطولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102803/50/1028035037_0:49:2601:2000_1920x0_80_0_0_83e4c2a2e773440c5ce4e3d19ed0f414.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
14:06 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، استضافة الدوحة بطولة كأس العالم، متمنيا النجاح للفريق القطري.
وبحسب بيان الكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، مع الأمير القطري، التعاون التجاري والاقتصادي والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
"أجرى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني. ونوقشت قضايا الساعة للتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، بما في ذلك مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاستثمار والبنية التحتية. تم تأكيد الاهتمام المشترك في استمرار التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، بما في ذلك من أجل ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمية".
بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر على استضافة بلاده بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في قطر بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتمنى للمنتخب القطري أداء ناجحا في البطولة.