عربي
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
https://sputnikarabic.ae/20221118/بوتين-يهنئ-أمير-قطر-باستضافة-بلاده-بطولة-كأس-العالم--1070304234.html
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، استضافة الدوحة بطولة كأس العالم، متمنيا النجاح للفريق القطري. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T14:06+0000
2022-11-18T14:21+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102803/50/1028035037_0:177:2601:1640_1920x0_80_0_0_4674b9c2046802652d7e937bc4490d14.jpg
وبحسب بيان الكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، مع الأمير القطري، التعاون التجاري والاقتصادي والمشاريع الاستثمارية المشتركة.بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر على استضافة بلاده بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في قطر بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتمنى للمنتخب القطري أداء ناجحا في البطولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102803/50/1028035037_0:49:2601:2000_1920x0_80_0_0_83e4c2a2e773440c5ce4e3d19ed0f414.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز

14:06 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 18.11.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyiأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
تابعنا عبرTelegram
يتبع
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، استضافة الدوحة بطولة كأس العالم، متمنيا النجاح للفريق القطري.
وبحسب بيان الكرملين، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، مع الأمير القطري، التعاون التجاري والاقتصادي والمشاريع الاستثمارية المشتركة.

"أجرى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني. ونوقشت قضايا الساعة للتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، بما في ذلك مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاستثمار والبنية التحتية. تم تأكيد الاهتمام المشترك في استمرار التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، بما في ذلك من أجل ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمية".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
الكرملين
بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر على استضافة بلاده بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في قطر بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتمنى للمنتخب القطري أداء ناجحا في البطولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала