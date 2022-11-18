https://sputnikarabic.ae/20221118/بيسكوف-يعلق-على-دعوة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لمغادرة-أراضي-محطة-زابوروجيه-1070295337.html

بيسكوف يعلق على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمغادرة أراضي محطة زابوروجيه

بيسكوف يعلق على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمغادرة أراضي محطة زابوروجيه

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا روسيا إلى مغادرة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إن روسيا... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T10:06+0000

2022-11-18T10:06+0000

2022-11-18T10:06+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن "مزاعم لا أساس لها" للسيطرة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما جاء بقرار المنظمة.وجاء في بيان الوكالة: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا إلى سحب أفرادها العسكريين وغيرهم من محطة زابوروجيه على الفور، حتى تستعيد السلطات الأوكرانية سيطرتها على المحطة".وتتحدث الوثيقة عن "قلق بالغ من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية بعد قصف مدفعي على المناطق المحيطة"، في الوقت نفسه لم تحدد الوثيقة من يقوم بهذه الهجمات.ولفتت الوكالة الانتباه أيضا إلى "الضغوط التي مورست على العاملين الأوكرانيين في المحطة، لكن الوثيقة لا تقدم أي حقائق داعمة أيضا.وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء الماضي، أن خطة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية "واقعية للغاية".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق، أنها لم ترصد أي أنشطة غير معلنة في المواقع النووية الأوكرانية التي فحصتها، بعدما اتهمت روسيا نظام كييف بتنفيذ أنشطة غير معلنة في عدد من المواقع النووية الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221118/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تدعو-روسيا-لمغادرة-أراضي-محطة-زابوروجيه-1070292708.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية